رياضة

أخطاء حراس الزمالك في القمة.. «عادتهم ولا هيشتروها»

ساهم مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة من عمر الموسم بعد أن فقدت القلعة البيضاء جهود حارسها الأساسي محمود عبد الرحيم جنش
٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
عماد السيد
عماد السيد
بعد أيام من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، حقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وفي أثناء المباراة ارتكب عماد السيد، حارس مرمي الزمالك خطأ فادحًا تسبب في خسارة فريقه، حيث فشل في التصدي لتسديدة وليد سليمان لاعب الأحمر بالدقيقة 59، لترتد الكرة من يده وتصل إلى التونسي علي معلول والذي وضعها داخل الشباك بسهولة.
مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك ساهم في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة، وظهر ذلك بعدما فقد القلعة البيضاء جهود محمود عبد الرحيم (جنش) بعد إصابته في أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بقطع في وتر أكيليس، وتبادل الثنائي عمر صلاح وعماد السيد الدفاع عن عرين الأبيض،
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
عماد-السيد

أيمن يونس: الزمالك خسر الدوري والقمة بسبب هذا اللاعب

كشف أيمن يونس أن غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك كان أحد أسباب خسارة الفريق بطولة الدوري الممتاز والأمر نفسه تكرر في مباراة القمة بعد خسارة اللقاء نتيجة خطأ من عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي ساهم في إعادة تسديدة وليد سليمان داخل الملعب لينجح علي معلول في الوصول إلى الكرة وتسديدها داخل المرمى محرزًا هدف اللقاء. وحقق الأهلي فوزا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (8)

رمضان صبحي: عدت للأهلي عندما طلبني وكنا الأحق بالفوز

وصف رمضان صبحى نجم الأهلى فوز فريقه على الزمالك اليوم الأحد بأنه مهم للغاية، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض المستوى العام للاعبى الفريق الأحمر اليوم ألا أنهم نجحوا في الخروج بالثلاث نقاط من المباراة وهو شيء كان ضروريا بعد التتويج بدرع الدوري. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

هل يفك الزمالك عقدة انتصارات الأهلي في يوليو؟

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، والمصري بشكل خاص، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا).
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