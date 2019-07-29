أخطاء حراس الزمالك في القمة.. «عادتهم ولا هيشتروها»

ساهم مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة من عمر الموسم بعد أن فقدت القلعة البيضاء جهود حارسها الأساسي محمود عبد الرحيم جنش
بعد أيام من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، حقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وفي أثناء المباراة ارتكب عماد السيد، حارس مرمي الزمالك خطأ فادحًا تسبب في خسارة فريقه، حيث فشل في التصدي لتسديدة وليد سليمان لاعب الأحمر بالدقيقة 59، لترتد الكرة من يده وتصل إلى التونسي علي معلول والذي وضعها داخل الشباك بسهولة.
مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك ساهم في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة، وظهر ذلك بعدما فقد القلعة البيضاء جهود محمود عبد الرحيم (جنش) بعد إصابته في أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بقطع في وتر أكيليس، وتبادل الثنائي عمر صلاح وعماد السيد الدفاع عن عرين الأبيض،
مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك ساهم في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة، وظهر ذلك بعدما فقد القلعة البيضاء جهود محمود عبد الرحيم (جنش) بعد إصابته في أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بقطع في وتر أكيليس، وتبادل الثنائي عمر صلاح وعماد السيد الدفاع عن عرين الأبيض، إلا أنهما ارتكبا أخطاء قاتلة دفع ثمنها الفريق.
خطأ عماد السيد، أمام المارد الأحمر في مباراة القمة 118، أعاد للأذهان، الأخطاء التي وقع فيها حراس القلعة البيضاء في مباريات القمة أمام نظيره الأهلي على مر التاريخ.
أيمن شوقي Vs حسين السيد
أبرز الأهداف التي تشابهت مع خطأ الحارس عماد السيد، هو هدف أيمن شوقي مهاجم النادي الأهلي في بداية التسعينيات في نهائى كأس مصر عام 1992، حينها كان طاهر أبو زيد ظهير أيسر الأهلي قد سدد ضربة حرة مباشرة في اللحظات الأخيرة من اللقاء ارتدت من صدر حسين السيد حارس الزمالك لتجد أيمن شوقي يودعها المرمى مباشرة، وهو ما حدث في لقاء القمة 118 عندما أطلق وليد سليمان كرة قوية ارتدت أيضًا من يد عماد السيد حارس الزمالك لتجد على معلول يسكنها المرمى مباشرة.
أزارو Vs أحمد الشناوي
في المباراة التي جمعت الأهلي ونادي الزمالك على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري، استطاع الفريق الأحمر تسجيل الهدف الثالث في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى الأبيض بعد سقوط مضحك أمام مهاجم الشياطين وليد أزارو، وذلك بعد أن استطاع وليد سليمان إرسال كرة بينيه رائعة خلف خط دفاع الزمالك، انفرد بها المهاجم المغربي بأحمد الشناوي الذي سقط أرضًا ليجد أزارو المرمى خاليا أمامه ويسجل الهدف الثالث.
جدو Vs عبد الواحد السيد
في القمة 107، نجح الأهلي في الحفاظ على موقعه على قمة الدوري المصري موسم (2010-2011) بعد أن انتزع تعادلا ثمينًا من غريمه الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع 27 من منافسات البطولة، وفي أثناء المباراة تسبب حارس الزمالك حينها عبد الواحد السيد، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر فى الدقيقة 18 بعدما انطلق محمد بركات بهجمة سريعة من الناحية اليمنى ورفع كرة عرضية يظهر فجأة جدو وارتقى عاليًا قبل عبد الواحد السيد ولعب الكرة برأسه محرزًا هدف التعادل.
أحمد فتحي Va عبد الواحد السيد
ساهم عبد الواحد السيد، في تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2013، بعدما أكتسح غريمه الزمالك 4-2، وأطاح به خارج البطولة، حيث وقع حارس الزمالك في خطأ كبير، لخروجه غير المبرر ويمنح أحمد فتحي الهدف الرابع في الدقيقة 79.
أبو تريكة Vs محمد عبد المنصف
في عام 2007، كانت الجماهير المصرية التي حضرت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك شاهدة على واحد من أشهر أهداف أبو تريكة في شباك القلعة البيضاء، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري موسم 2007-2008، حيث قام الأنجولي أمادو فلافيو بتمريرة رائعة لأبو تريكة الذي انطلق بالكرة وانفرد وتلاعب بحارس الزمالك محمد عبد المنصف ليضعه الكرة بيمينه على يسار الحارس في لقطة أثارت إعجاب المتابعين.