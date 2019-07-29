أخطاء حراس الزمالك في القمة.. «عادتهم ولا هيشتروها»

ساهم مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة من عمر الموسم بعد أن فقدت القلعة البيضاء جهود حارسها الأساسي محمود عبد الرحيم جنش

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

عماد السيد

بعد أيام من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، حقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وفي أثناء المباراة ارتكب عماد السيد، حارس مرمي الزمالك خطأ فادحًا تسبب في خسارة فريقه، حيث فشل في التصدي لتسديدة وليد سليمان لاعب الأحمر بالدقيقة 59، لترتد الكرة من يده وتصل إلى التونسي علي معلول والذي وضعها داخل الشباك بسهولة.

مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك ساهم في خسارة الفريق لقب الدوري في الأوقات الحاسمة، وظهر ذلك بعدما فقد القلعة البيضاء جهود محمود عبد الرحيم (جنش) بعد إصابته في أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بقطع في وتر أكيليس، وتبادل الثنائي عمر صلاح وعماد السيد الدفاع عن عرين الأبيض،