بريطاني يكسب مليون جنيه إسترليني بسبب لعبة فيديو

اكتسبت لعبة Fortune عبر الإنترنت شعبية هائلة منذ إطلاقها قبل عامين، إذ لعب اللعبة أكثر من 250 مليون شخص، وتم إدخال العديد من التحسينات فيها من أكبر نجوم الرياضة
فاز مراهق بريطاني بما يقرب من مليون جنيه إسترليني في إحدى دورات الألعاب، بعدما منعته أمه من ألعاب الفيديو.
سيقسم جادن أشمان، من إسيكس، 2.25 مليون دولار أمريكي (1.8 مليون جنيه إسترليني) مع شريكه الهولندي، ديف يونج، بعد أن احتل الاثنان المرتبة الثانية في أول بطولة لكأس العالم للعبة Fortune الشهيرة.
كان أشمان سعيدا للغاية، ليثبت لوالدته أنه لم يضِع الوقت في غرفة نومه، خاصة أن أمه حرمته من الكثير من ألعاب الفيديو. وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
تنافس اللاعب البالغ من العمر 15 عاما، تحت اسم Wolfiez في الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، وأقيم داخل ملعب آرثر آش للتنس في نيويورك، والذي يستضيف أيضًا نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
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شارك أكثر من 100 مرشح نهائي في المسابقات المختلفة
تنافس اللاعب البالغ من العمر 15 عاما، تحت اسم Wolfiez في الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، وأقيم داخل ملعب آرثر آش للتنس في نيويورك، والذي يستضيف أيضًا نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
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شارك أكثر من 100 مرشح نهائي في المسابقات المختلفة للحدث، حيث تم تقليص عددهم من نحو 40 مليون لاعب حاولوا التأهل للبطولة والتنافس على الجائزة الكبرى البالغة 3 ملايين دولار أمريكي (2.4 مليون جنيه إسترليني).
واكتسبت لعبة Fortune عبر الإنترنت شعبية هائلة منذ إطلاقها قبل عامين، فقد لعب أكثر من 250 مليون شخص اللعبة، وتم إدخال العديد من التحسينات داخل اللعبة من قبَل بعض أكبر نجوم الرياضة في العالم.
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قال جادن لهيئة الإذاعة البريطانية: 'أنا وأمي نشتبك كثيرا، فهي لم تفهم حتى الآن كيف نجحت، لذلك ظنت أنني أقضي ثماني ساعات في اليوم في غرفتي فقط أضيع وقتي، والآن بعد أن أثبتّ لها أنني أستطيع تحقيق نجاحات، فأنا سعيد حقا".
قالت والدته، ليزا دالمان لـ"بي بي سي": "أرفض ألعاب الفيديو صراحةً، ودائما كنت أدفعه أكثر إلى واجباته المدرسية، وقمت بالفعل بالتخلص من جهاز XBox، وقطعت سماعة الرأس".
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قالت دالمان: "أعتقد أن جادين ليس شخصا ماديا، سيحصل على الكثير من العروض مدى الحياة من Uber Eats، وأعتقد أن ذلك سيحمسه، لكن الجلوس والاستمتاع بالوجبات السريعة واللعب فقط أمر قد يضره كثيرا".
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وأضافت دالمان: "كنت على خطأ حقا عندما حاولت إبعاده عن لعب Fortune، وإصراري بقوة على أداء واجباته المدرسية فقط ولا شيء غير ذلك، لكن بعد هذا النجاح الذي حققه، سأسمح له بقضاء بعض الساعات في اللعب".
مضى أشمان عقدًا مع فريق لازاروس، بوصفه واحدا من أقوى الفرق التنافسية في لعبة Fortune حول العالم، بالإضافة إلى راتب سنوي يتجاوز 60 ألف دولار.
وأضاف أشمان: "أنا الآن في الصف العاشر، عندما أحصل على الأموال سأشتري منزلا وبعض الأحذية من الماركات العالمية وسيارة فارهة لأمي أيضا".
تعرضت لعبة Fortune لمزيد من التدقيق في الآونة الأخيرة، بعد التشكيك من النقاد في تأثيرها فى قاعدة المستخدمين، خاصة الأصغر سنا.
يقود أعضاء البرلمان البريطاني حاليا مجموعة من التحقيقات حول التقنيات التي تسبب الإدمان، بما في ذلك النظر في ألعاب الفيديو، خاصة الألعاب التي تتعامل مع الأموال، والتي ربما تستخدم في المقامرة بين الأطفال.
جدير بالذكر أنه وفقا لدراسة حديثة أجرتها "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، و65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات.
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