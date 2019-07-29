بريطاني يكسب مليون جنيه إسترليني بسبب لعبة فيديو

اكتسبت لعبة Fortune عبر الإنترنت شعبية هائلة منذ إطلاقها قبل عامين، إذ لعب اللعبة أكثر من 250 مليون شخص، وتم إدخال العديد من التحسينات فيها من أكبر نجوم الرياضة

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

جادن أشمان ووالدته

فاز مراهق بريطاني بما يقرب من مليون جنيه إسترليني في إحدى دورات الألعاب، بعدما منعته أمه من ألعاب الفيديو. سيقسم جادن أشمان، من إسيكس، 2.25 مليون دولار أمريكي (1.8 مليون جنيه إسترليني) مع شريكه الهولندي، ديف يونج، بعد أن احتل الاثنان المرتبة الثانية في أول بطولة لكأس العالم للعبة Fortune الشهيرة. كان أشمان سعيدا للغاية، ليثبت لوالدته أنه لم يضِع الوقت في غرفة نومه، خاصة أن أمه حرمته من الكثير من ألعاب الفيديو. وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

تنافس اللاعب البالغ من العمر 15 عاما، تحت اسم Wolfiez في الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، وأقيم داخل ملعب آرثر آش للتنس في نيويورك، والذي يستضيف أيضًا نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. اقرأ أيضًا: دراسة: العمل واقفا لوقت طويل يساعد على فقدان الوزن شارك أكثر من 100 مرشح نهائي في المسابقات المختلفة