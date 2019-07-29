رياضة

بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
بيراميدز
بيراميدز
كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".
وأعلن بيراميدز أمس الأحد، عن تعاقده مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلي بشكل رسمي وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي والتى تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه.  ولم يعلن نادي بيراميدز تفاصيل الصفقة الخاصة بمدة
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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اسلام-جابر‎

ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
المصري وبتروجيت‎ (2)

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
علي جبر-وايفونا‎ (2)

كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
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