بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

بيراميدز

كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".

وأعلن بيراميدز أمس الأحد، عن تعاقده مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلي بشكل رسمي وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي والتى تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه. ولم يعلن نادي بيراميدز تفاصيل الصفقة الخاصة بمدة

وأعلن بيراميدز أمس الأحد، عن تعاقده مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلي بشكل رسمي وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي والتى تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه.



ولم يعلن نادي بيراميدز تفاصيل الصفقة الخاصة بمدة التعاقد أو ثمن الصفقة حتى الآن، وتعد صفقة طارق طه هي الصفقة الثالثة لـ بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وإسلام عيسى من المصري.



طارق طه شارك في 37 مباراة الموسم الماضي بقميص الإسماعيلي، ونجح في التسجيل مرة والصناعة 9 مرات، وانضم طه إلى نادي سموحة في 6 أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي الإنتاج الحربي مقابل 500 ألف جنيه، وفي 28 مايو 2018 انتقل لنادي الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم.

