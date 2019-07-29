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أبطال «حواديت الشانزليزيه» يصورون بمدينة الإنتاج

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
كواليس تصوير حواديت الشانزليزية
كواليس تصوير حواديت الشانزليزية
يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت لهم اليوم الفنانة داليا مصطفى لتصوير أولى مشاهدها وذلك بعد تغايبها الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها، وكان أبطال العمل كلا من إياد نصار، مى سليم، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر وهاجر الشرنوبي، قد بدأ التصوير قبل أسبوعين، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تشهد بناء الديكور الخاص بالمسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويستعرض الحياة الإجتماعية فى هذا العصر.
«حواديت الشانزليزيه» من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، يعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنان الأردني إياد نصار، الذى يتألق حاليا فى السينما المصرية، مشارك فى 4 أفلام دفعة واحدة وهم؛ «الممر، كازابلانكا، الفيل الازرق 2،
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إياد نصار يكشف كواليس مشهد قتالي بـ«الممر» (فيديو)

نشر الفنان إياد نصار فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "الممر" وهو يقوم بأحد المشاهد القتالية، وعلّق عليه قائلًا: "بروفة لمشهد قتالي من ‏كواليس فيلم الممر".‏ يقدم إياد نصار فى الفيلم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلي، وقال فى تصريحات سابقة لـ"التحرير" إنه دور جديد عليه لم يفكر في تقديمه من قبل، مؤكدا أن تجسيده على الشاشة لم يكن سهلا، خاصة أنه تم تناوله قبل ذلك فى عدد من الأعمال، وهو ما أوجب عليه إيجاد شكل جديد يقدمه للجمهور غير المعتاد.
حواديت-الشانزليزيه

«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
ادوارد

نجوم «حواديت الشانزليزيه» يحتفلون بانطلاق التصوير

نشر الفنان إدوارد، اليوم الخميس، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، ويظهر فيها بملابس كلاسيكية بصحبة الفنانين مى سليم وإياد نصار، وعلق عليها: «مبروك لكل فريق عمل مسلسل حواديت الشانزليزيه بداية التصوير، وإن شاء الله نكسر الدنيا سوا ونعمل مسلسل حلو». وانطلق، أمس الأربعاء، تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، والذي من المقرر عرضه خارج "سيزون رمضان"، خلال نهاية عام 2019.
عايدة رياض

تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
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