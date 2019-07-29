أبطال «حواديت الشانزليزيه» يصورون بمدينة الإنتاج

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

كواليس تصوير حواديت الشانزليزية

يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت لهم اليوم الفنانة داليا مصطفى لتصوير أولى مشاهدها وذلك بعد تغايبها الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها، وكان أبطال العمل كلا من إياد نصار، مى سليم، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر وهاجر الشرنوبي، قد بدأ التصوير قبل أسبوعين، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تشهد بناء الديكور الخاص بالمسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويستعرض الحياة الإجتماعية فى هذا العصر.

«حواديت الشانزليزيه» من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، يعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنان الأردني إياد نصار، الذى يتألق حاليا فى السينما المصرية، مشارك فى 4 أفلام دفعة واحدة وهم؛ «الممر، كازابلانكا، الفيل الازرق 2،