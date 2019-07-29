أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ولاد رزق

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.

في أول يوليو كان قد أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله سيعرض فى عيد الأضحى". يذكر أن أحداث الجزء الأول من الفيلم دارت حول مجموعة من الأشقاء،