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أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
في أول يوليو كان قد أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله سيعرض فى عيد الأضحى". يذكر أن أحداث الجزء الأول من الفيلم دارت حول مجموعة من الأشقاء،
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لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
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حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
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Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
أصالة-نصري-وزوجها-طارق-العريان

أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
ولاد رزق

طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
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