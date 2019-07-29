هل حول جنش والشناوي لقب الدوري من ميت عقبة للجزيرة؟

يرى الكثير أن غياب جنش للإصابة من أسباب ضياع الدوري من الزمالك في المقابل يرى البعض الآخر أن تألق الشناوي كان من أهم أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب

تحرير:كريم مليم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

جنش

عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.

ويرى الكثير أن غياب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، للإصابة سبب من ضمن الأسباب التي أدت لهزيمة الزمالك اللقب، في المقابل يرى البعض الآخر أن تألق وتوهج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني كان من أهم أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب رقم 41. وفيما يلي نستعرض