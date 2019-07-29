هل حول جنش والشناوي لقب الدوري من ميت عقبة للجزيرة؟

يرى الكثير أن غياب جنش للإصابة من أسباب ضياع الدوري من الزمالك في المقابل يرى البعض الآخر أن تألق الشناوي كان من أهم أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب
عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم.
الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
ويرى الكثير أن غياب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، للإصابة سبب من ضمن الأسباب التي أدت لهزيمة الزمالك اللقب، في المقابل يرى البعض الآخر أن تألق وتوهج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني كان من أهم أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب رقم 41.
وفيما يلي نستعرض
ويرى الكثير أن غياب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، للإصابة سبب من ضمن الأسباب التي أدت لهزيمة الزمالك اللقب، في المقابل يرى البعض الآخر أن تألق وتوهج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني كان من أهم أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب رقم 41.
وفيما يلي نستعرض ماذا قدم جنش والشناوي..
جنش
شارك محمود عبد الرحيم "جنش"، مع الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم في 27 مباراة، بعدد دقائق بلغ 2.385 دقيقة، استقبلت شباكه خلالها 20 هدفًا وخرج بشباكه نظيفة في 10 مباريات.
جنش صاحب الـ32 عامًا، في الـ27 مباراة، قاد القلعة البيضاء للفوز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات (بتروجت 0-0، سموحة 1-1، طلائع الجيش 2-2، المقاولون العرب 2-2، الأهلي 0-0، الإنتاج الحربي 1-1، حرس الحدود 1-1)، وخسر 3 مواجهات (النجوم 1-0، المصري 2-1، بيراميدز 1-0).
ماذا فعل الزمالك في غياب جنش؟
محمود عبد الرحيم "جنش" غاب عن عرين الزمالك هذا الموسم في الدوري، في 7 مباريات، فاز الفارس الأبيض في 4 مواجهات (وادي دجلة 4-2، ومصر للمقاصة 4-1، والداخلية 2-1، والإسماعيلي 3-1)، وتعادل في مواجهتين (بيراميدز 3-3، والجونة 2-2)، وخسر في لقاء (الأهلي 0-1).
الشناوي
شارك محمد الشناوي مع نادي القرن الإفريقي في الدوري الممتاز هذا الموسم في 23 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.980 دقيقة، استقبلت شباكه خلالها 11 هدفًا وخرج بشباكه نظيفة في 13 مباراة.
محمد الشناوي صاحب الـ30 عامًا، في الـ23 مباراة، قاد المارد الأحمر للفوز في 17 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات (الإسماعيلي 1-1، والإنتاج الحربي 0-0، والزمالك 0-0، والإسماعيلي 1-1)، وخسر مواجهتين (بيراميدز 2-1، وبيراميدز 1-0).
ماذا فعل الأهلي في غياب الشناوي؟
محمد الشناوي غاب عن عرين المارد الأحمر هذا الموسم في الدوري، في 11 مباراة، فاز في نادي القرن الإفريقي في 8 مواجهات (حرس الحدود 2-0، وبتروجت 1-0، والجونة 2-1، وطلائع الجيش 2-0، والنجوم 2-0، والإنتاج الحربي 1-0، والجونة 2-1، والمصري البورسعيدي 2-0)، وتعادل في لقاء أمام (الداخلية 2-2)، وخسر في لقاءين (الاتحاد السكندري 4-3، والمقالولون العرب 1-0).
كيف ضاع الدوري من الزمالك بسبب إصابة جنش؟
في يونيو الماضي كان جنش ضمن قائمة المنتخب الوطني، التي تخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، وأصيب جنش خلال أحد تدريبات الفراعنة، بقطع في وتر أكيلس ليغيب عن الفريق الأبيض إلى 8 أشهر، وأبدى حارس مرمى الزمالك اندهاشه من اتهام مدربه في المنتخب أحمد ناجي من التسبب في إصابته بقطع في وتر أكيلس، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
وعقب عودة مسابقة الدوري الممتاز خاض الزمالك ثلاث مواجهات، الأولى كانت أمام الجونة، وخاض عمر صلاح حارس مرمى الزمالك المباراة، لكنه تسبب في فقدان فريقه نقطتين، بعد ارتكابه خطأين مؤثرين، كلفا فريقه انتهاء المباراة بالتعادل (2-2).
وبعد لقاء الجونة قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد عمر صلاح، والاعتماد على عماد السيد، أمام الإسماعيلي والأهلي، وأخطأ عماد السيد في هدف الدراويش الوحيد لكن لحسن حظه فاز الزمالك في النهاية (3-1)، ثم خاض مواجهة الأهلي ليتسبب في هزيمة الأبيض بهدف نظيف.
دور الشناوي المؤثر
محمد الشناوي كان له دور مؤثر في تتويج الأهلي باللقب رقم 41 في تاريخه، ودوره لم يقل أبدًا عن دور نجم الفريق الدولي التونسي علي معلول، فالشناوي توهج في العديد من المباريات وأنقذ الأحمر من فقدان نقاط كثيرة في أوقات صعبة، جعلته الأكثر تحقيقًا للكلين شيت هذا الموسم، ومن ثم بات الحارس الأفضل في المسابقة.