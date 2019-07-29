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طارق رؤوف: عدد مستخدمي بطاقات «ميزة» وصل لمليون عميل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
كارت ميزة
كارت ميزة
كشف المهندس طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر عن وصول عدد عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى مليون عميل، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي. وقال رؤوف في تصريحات إعلامية إن منظومة الدفع الوطنية "ميزة" نجحت بشكل لافت في عملية التحول الرقمي للمعاملات والمدفوعات الحكومية والتي بدأ تطبيقها في مصر منذ بداية شهر مايو 2019.
وأشاد بالتعاون الذي قدمته المؤسسات والوزارات المعنية والتي يأتي على رأسها البنك المركزي ووزارة المالية في إنجاح المنظومة التي ساهمت بشكل لافت في تسهيل وإنجاز تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية المختلفة. وأشار رؤوف إلى أن شركة بنوك مصر عرضت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي Seamless،
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تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
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يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

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