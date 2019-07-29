طارق رؤوف: عدد مستخدمي بطاقات «ميزة» وصل لمليون عميل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

كارت ميزة

كشف المهندس طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر عن وصول عدد عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى مليون عميل، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي. وقال رؤوف في تصريحات إعلامية إن منظومة الدفع الوطنية "ميزة" نجحت بشكل لافت في عملية التحول الرقمي للمعاملات والمدفوعات الحكومية والتي بدأ تطبيقها في مصر منذ بداية شهر مايو 2019.

وأشاد بالتعاون الذي قدمته المؤسسات والوزارات المعنية والتي يأتي على رأسها البنك المركزي ووزارة المالية في إنجاح المنظومة التي ساهمت بشكل لافت في تسهيل وإنجاز تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية المختلفة. وأشار رؤوف إلى أن شركة بنوك مصر عرضت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي Seamless،

وأشاد بالتعاون الذي قدمته المؤسسات والوزارات المعنية والتي يأتي على رأسها البنك المركزي ووزارة المالية في إنجاح المنظومة التي ساهمت بشكل لافت في تسهيل وإنجاز تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية المختلفة.



وأشار رؤوف إلى أن شركة بنوك مصر عرضت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي Seamless، أحدث إنجازاتها في منظومة الدفع الإلكترونية "ميزة Meeza" وأهم خصائصها ومميزاتها؛ موضحًا أن المنظومة تمثل نقلة نوعية أكثر تطورا في مجال المعاملات المالية سواء في مجال سداد المستحقات الحكومية أو عمليات الشراء الخاصة بالأفراد من المحلات والمتاجر وأيضا في مجال التجارة الإلكترونية، فضلا عما تسهم في تعزيز مفهوم الشفافية وما توفره من تسهيلات وخدمات في كافة عمليات السحب النقدي من أي مكان تتوافر فيه ماكينات الصراف الآلي ATM. لاختصار الوقت والمجهود.



