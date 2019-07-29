رياضة

5 أسباب جعلت من علي معلول البطل الحقيقي للدوري

قوانين دوام الحال التي لا تعترف بغيرها الدنيا كانت سببا رئيسيا في أن يتحول النجم التونسي علي معلول إلى واحد من أهم وأفضل لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي
تحرير:صلاح يحيى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
علي معلول
علي معلول
القاعدة بين جماهير الأهلي تقول إنها تعشق كثيرًا نموذج اللاعب المخلص داخل المستطيل الأخضر، الذي يبذل كل قطرة عرق ممكنة حتى يحقق الفوز، وهو نموذج لا يتوافر كثيرًا بين الأجيال المتعاقبة، لكنها وجدته فى التونسى على معلول نجم الفريق المتألق، فى وقت لم يستطع فيه عدد من النجوم الذين كبدوا خزينة النادى مبالغ مالية طائلة أن يظهروا بنفس مستواه. معلول لاعب من طراز فريد جدًا.. لاعب لا يهدأ فى الملعب، رشيق كالغزال وسريع مثل الفهد الإفريقى، صاحب قدرات فنية وتكتيكية يتمناها أى مدرب، وبخلاف إجادته مهام مركزه فهو مفتاح لعب مميز وموهبة تهديفية.
معلول تحول بين جماهير القلعة الحمراء لواحد من اللاعبين المقربين إلى قلوبهم ليس فقط لأنه كان الأكثر إخلاصًا وتأثيرًا بل وحفاظًا على مستواه، منذ انتقاله للقلعة الحمراء فى موسم 2016-2017 وحتى الآن، ولكن لأن هناك شعورا بالذنب لدى بعض الجماهير تجاه النجم التونسى، الذى قوبلت صفقته بنوبة غضب شديدة وقت التعاقد
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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أخطاء حراس الزمالك في القمة.. «عادتهم ولا هيشتروها»

بعد أيام من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، حقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وفي أثناء المباراة ارتكب عماد السيد، حارس مرمي الزمالك خطأ فادحًا تسبب في خسارة فريقه، حيث فشل في التصدي لتسديدة وليد سليمان لاعب الأحمر بالدقيقة 59، لترتد الكرة من يده وتصل إلى التونسي علي معلول والذي وضعها داخل الشباك بسهولة.
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هل يفك الزمالك عقدة انتصارات الأهلي في يوليو؟

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، والمصري بشكل خاص، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا).
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القمة 118.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التى يخوضها القطبان كـ«تحصيل حاصل» بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري (2018-2019)، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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القمة 118.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وسبق وتقابل المارد الأحمر أمام القلعة الحمراء في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين. حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.
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