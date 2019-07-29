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ملك الأردن يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
ملك الأردن
ملك الأردن
غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين ؛ مختتما زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي. وبحث الزعيمان، في قصر الاتحادية الرئاسي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك. وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثاني، شهد توافقا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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ملك-الاردن

عاهل الأردن يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

غادر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى البلاد، اليوم الإثنين، متوجها إلى مصر، فى زيارة رسمية يبحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات فى المنطقة. وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه من المقرر أن يتوجه الملك عبد الله من القاهرة إلى تونس، لتقديم العزاء بوفاة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى.
الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (3)

حمدان حميدتي يصل إلى القاهرة اليوم الأحد

يصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، ووفقا للاتفاقية تقدم الصين لمصر منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان صينى، لتنفيذ مشروعات يتم الاتفاق عليها لاحقا، وتأتي الاتفاقية في إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتي تتجسد في الزيارات المتبادلة بين السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.
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