ملك الأردن يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

ملك الأردن

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين ؛ مختتما زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي. وبحث الزعيمان، في قصر الاتحادية الرئاسي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك. وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثاني، شهد توافقا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس