نوال الزغبي ترد على إليسا وهيفاء: آخر همي (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نوال الزغبي

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء المطربتين إليسا وهيفاء وهبي متابعتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال لقائها فى برنامج «عرب وود» المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، وقالت في تعليق موجز: "لن أحكي بهذا الموضوع.. ولا هاممني هذا الموضوع.. لأنه آخر همي". نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات وهي "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"مية وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".

وكانت شائعات انتشرت حول علاقة تربط بين نوال الزغبي ومواطنها وائل كفوري، وبعد فترة خرجت عن صمتها، للتحدث عن هذه الشائعات التي انتشرت بعد إعلان "كفوري" طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت "الزغبي" أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير،