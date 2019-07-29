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نوال الزغبي ترد على إليسا وهيفاء: آخر همي (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء المطربتين إليسا وهيفاء وهبي متابعتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال لقائها فى برنامج «عرب وود» المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، وقالت في تعليق موجز: "لن أحكي بهذا الموضوع.. ولا هاممني هذا الموضوع.. لأنه آخر همي". نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات وهي "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"مية وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".
وكانت شائعات انتشرت حول علاقة تربط بين نوال الزغبي ومواطنها وائل كفوري، وبعد فترة خرجت عن صمتها، للتحدث عن هذه الشائعات التي انتشرت بعد إعلان "كفوري" طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت "الزغبي" أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير،
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
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إليسا للجزائريين: بترفعوا الرأس يا أبطال

ما زالت حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. ومن جانبها، الفنانة اللبنانية إليسا أبدت سعادتها الشديدة بنجاح المنتخب الجزائري التاريخي على أرض مصر، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية.. بترفعوا الرأس يا أبطال.. 1, 2, 3 Viva l’Algérie".
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عودة هيفاء وهبي للسينما المصرية تفتح جروح الماضي

تحضر الفنانة هيفاء وهبي، لعودتها إلى السينما المصرية التي غابت عنها منذ 5 أعوام، بسبب تركيزها فى الدراما وحرصها على المشاركة بمواسم رمضان المختلفة، الفيلم الجديد يشهد التعاون الأول بين الفنانة اللبنانية والكتاب أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرة، إضافة إلى المخرج محمد حماقي الذي يخوض أولى تجاربه. صناع العمل رشحوا كلا من؛ أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمامها، ومن المقرر أن يصور العمل فى أكثر من دولة؛ وربما يكون جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام.
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إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
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