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دراسة: حجم الخصر مؤشر على الموت المبكر

الدهون حول الخصر تعد خطيرة بشكل كبير؛ لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية، مقارنة بالدهون التي تتراكم على الفخذين أو الوجه، إذ عليك بممارسة التمرينات الرياضية باستمرار
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تنحيف الخصر
تنحيف الخصر
تحدثنا مسبقًا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم دون التعامل معه وعلاجه، إضافة إلى سوء التغذية والسمنة والإفراط في تناول الطعام، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وبالنسبة للإشارات والعلامات التي تدل على ذلك، فبداية من الشعور بالصداع إلى آلام الصدر، جميعها تقع بينها احتمالية الموت المبكر، ولكن كشف العلماء عن سبب آخر: حجم الخصر يعد دليلا كبيرا على الوفاة المبكرة، نقلا عن "dailymail".
حذر الخبراء قائلين: "النساء في منتصف العمر، اللاتي تتجاوز أحجام خصورهن 88 سم هن الأكثر عرضة لخطورة الموت المبكر، حتى لو كن يتبعن نظاما غذائيا صحيا، ويتمتعن بأسلوب صحي في الحياة، وهذا يعني أن النساء اللاتي يرتدين ملابس مقاس 18 أو أكثر من ذلك، يمكن أن يكن عرضة للخطر، حتى لو قيل لهن دائمًا لا داعي للقلق
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طفح-جلدي-أسفل-الثدي

استخدم الفازلين للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي

جميعنا نحب فصل الصيف لأنه موعد الذهاب للبحر والتنزه، وأخذ قسط من الراحة والبعد عن العمل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تنتج بعض المشكلات الجلدية الظاهرية والداخلية. أما عن المشكلات الظاهرية فتتمثل في ندبات الجلد واسمرار البشرة، وتصل في بعض الأحيان إلى ضربة الشمس، وعلى الجانب الآخر، يتعرض الكثير من الأشخاص لطفح جلدي أسفل الثدي، نتيجة بعض العادات الخاطئة؛ مثل عدم التجفيف الجيد بعد يوم طويل من التعرق، حسبما ذكر موقع "style craze".
سرطان-الدماغ

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لدى الجميع اعتقاد بأن القدرة على تحسين الذاكرة تبلغ ذروتها في الشباب ثم تنخفض مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أن هناك علاقة بين مشكلات الذاكرة والعمر فإن هذا المفهوم ليس صحيحا تماما. قد يتغير المعدل الذي تعالج به المعلومات، لكن القدرة على تعلم الأشياء وتذكرها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الخارجية، فعلى سبيل المثال قلة النوم أو الإجهاد أو تعدد المهام أو البقاء مستقرا أو سوء التغذية أو تناول الدواء يمكن أن تسهم جميعًا في حدوث تدهور للذاكرة، ومع استثناء ملحوظ من حالات مثل مرض الألزهايمر والخرف وسوء التغذية، يمكنك التحكم في مدى جودة الذاكرة لديك.
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