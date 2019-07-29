دراسة: حجم الخصر مؤشر على الموت المبكر

الدهون حول الخصر تعد خطيرة بشكل كبير؛ لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية، مقارنة بالدهون التي تتراكم على الفخذين أو الوجه، إذ عليك بممارسة التمرينات الرياضية باستمرار
تحدثنا مسبقًا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم دون التعامل معه وعلاجه، إضافة إلى سوء التغذية والسمنة والإفراط في تناول الطعام، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وبالنسبة للإشارات والعلامات التي تدل على ذلك، فبداية من الشعور بالصداع إلى آلام الصدر، جميعها تقع بينها احتمالية الموت المبكر، ولكن كشف العلماء عن سبب آخر: حجم الخصر يعد دليلا كبيرا على الوفاة المبكرة، نقلا عن "dailymail".
حذر الخبراء قائلين: "النساء في منتصف العمر، اللاتي تتجاوز أحجام خصورهن 88 سم هن الأكثر عرضة لخطورة الموت المبكر، حتى لو كن يتبعن نظاما غذائيا صحيا، ويتمتعن بأسلوب صحي في الحياة، وهذا يعني أن النساء اللاتي يرتدين ملابس مقاس 18 أو أكثر من ذلك، يمكن أن يكن عرضة للخطر، حتى لو قيل لهن دائمًا لا داعي للقلق
حذر الخبراء قائلين: "النساء في منتصف العمر، اللاتي تتجاوز أحجام خصورهن 88 سم هن الأكثر عرضة لخطورة الموت المبكر، حتى لو كن يتبعن نظاما غذائيا صحيا، ويتمتعن بأسلوب صحي في الحياة، وهذا يعني أن النساء اللاتي يرتدين ملابس مقاس 18 أو أكثر من ذلك، يمكن أن يكن عرضة للخطر، حتى لو قيل لهن دائمًا لا داعي للقلق بشأن وزنهن، قاد هذا البحث جامعة أيوا، حيث حاولت البحث في مؤشر كتلة الجسم، لإلقاء النظر على المقياس القياسي لمعرفة ما إذا كان الشخص لديه وزن صحي أم لا، وشدد الخبراء على أن مؤشر كتلة الجسم الذي يحدد وزن الجسم، لا يفرق بين الدهون والعضلات، كما أنه لا يخبر الأطباء أين تتراكم الدهون في الجسم.
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الدهون حول الخصر تعد خطيرة بشكل كبير، لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية، مقارنة بالدهون التي تتراكم على الفخذين أو الوجه، وقال البروفيسور وي باو، الذي يعد قائد الدراسة: "اقترحت النتائج أننا يجب أن نشجع الأطباء ليس فقط على النظر في وزن الجسم، ولكن أيضًا إلى شكل الجسم عند تقييم المخاطر الصحية للمريض"، كما أن النتائج مثيرة للقلق، لأن معظم النساء تتجاوز أحجام خصرهن 88 سم، مما يضعهن في فئة المعرضين للخطر، فكان يبلغ متوسط حجم الخصر 7 سم خلال 24 عامًا في كثير من دول العالم في عام 1993، وفي عامي 1999 و2015، تزايد حجم الخصر لأكثر من 8 سم.
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ووجد الباحثون أن أولئك الذين تم اعتبارهم من الوزن الطبيعي، كان حجم الخصر لديهم أكثر من 88 سم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 31 في المائة للموت خلال فترة الدراسة التي استمرت عقدين، وبالتالي معرضون بشكل كبير للموت نتيجة الإصابة بأمراض القلب أو السرطان المتعلق بالسمنة، وأضاف البروفيسور باو معلقًا على ذلك: "الأشخاص الذين يتمتعون بمؤشر طبيعي لكتلة الجسم، بغض النظر عن السمنة، كانت فحوصاتهم طبيعية بشكل كبير".
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وأضاف أحد الباحثين أن الدهون المخزنة أسفل الجلد، وتعرف باسم الأنسجة الدهنية، هي مكان تخزين الطاقة الزائدة، في حين أن الدهون المركزية تضيف بشكل كبير لمؤشر كتلة الجسم، إذ يجب ممارسة الرياضة بشكل مستمر للحصول على خصر صحي ووزن سليم، بجانب ذلك لدى مؤلفي الدراسة رسالة مهمة وهي أن يحافظ الجميع على نمط حياة صحي، بغض النظر عن هيئة الجسم، وليس من المدهش أن تكون النساء اللاتي لديهن كميات قليلة من الدهون المركزية، هن الأكثر نشاطًا.
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حاول قدر الإمكان ممارسة الرياضة التي تجعل مظهر الخصر لائقًا، ويمكنك أيضًا تناول قدر كافٍ من الخضراوات والفواكه، وتوقف عن شراء ملابس جديدة عندما يزداد وزنك، حتى تجبر نفسك على اتباع نظام غذائي قليل من حيث السعرات الحرارية، وتوقف أيضًا عن تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة المحملة بكميات كبيرة من الدهون، ويصعب هضمها، وتتراكم في البطن أو الفخذين.
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