دراسة: حجم الخصر مؤشر على الموت المبكر

الدهون حول الخصر تعد خطيرة بشكل كبير؛ لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية، مقارنة بالدهون التي تتراكم على الفخذين أو الوجه، إذ عليك بممارسة التمرينات الرياضية باستمرار

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تنحيف الخصر

تحدثنا مسبقًا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم دون التعامل معه وعلاجه، إضافة إلى سوء التغذية والسمنة والإفراط في تناول الطعام، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وبالنسبة للإشارات والعلامات التي تدل على ذلك، فبداية من الشعور بالصداع إلى آلام الصدر، جميعها تقع بينها احتمالية الموت المبكر، ولكن كشف العلماء عن سبب آخر: حجم الخصر يعد دليلا كبيرا على الوفاة المبكرة، نقلا عن "dailymail".

حذر الخبراء قائلين: "النساء في منتصف العمر، اللاتي تتجاوز أحجام خصورهن 88 سم هن الأكثر عرضة لخطورة الموت المبكر، حتى لو كن يتبعن نظاما غذائيا صحيا، ويتمتعن بأسلوب صحي في الحياة، وهذا يعني أن النساء اللاتي يرتدين ملابس مقاس 18 أو أكثر من ذلك، يمكن أن يكن عرضة للخطر، حتى لو قيل لهن دائمًا لا داعي للقلق