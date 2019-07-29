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الوزير: نقلة نوعية لـ«النقل النهري» بين مصر والسودان

تحرير:عوض سليم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
وزير النقل
وزير النقل
أكد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، أنه سيتم تدعيم هيئة وادي النيل المصرية السودانية المشتركة للملاحة النهرية بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع فى إطار خطة إعادة التأهيل للوحدات النهرية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى بين مصر والسودان، عبر المجرى الملاحى النهرى لبحيرة ناصر، حيث يتم تنفيذ حاليا خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.
وأشار وزير النقل، خلال ترأس وزير النقل اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل بأسوان، على أهمية تطوير الهيئة مع الاهتمام الكبير بنقل البضائع نهريا خاصة وأنه من أرخص وسائط النقل، فضلا عن جدواها الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية. ولفت إلى أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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كامل-الوزير-يتفقد كبارى-خزان-اسوان-وكلابشة (3)

كامل الوزير يتفقد كباري خزان أسوان وكلابشة

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع محور خزان أسوان الجديد الذى سيكون بديلا لكوبرى الخزان القديم، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 5.4 وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه. ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق.
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وزير النقل: تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة وضع أولوية لتحويل المواني المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء.
مترو الخط الثاني

إعلان موعد انتهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تقول فيه إن وزير النقل كامل الوزير يولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي، إذ أنه يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول التنفيذية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث، والانتهاء منها بشكل كامل في شهر أبريل من العام المقبل، وتكثيف العمل لافتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر المقبل.
مترو الأنفاق

إعلان موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث

صرح عصام عبد القادر والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، في ديسمبر 2020 - 2021، موضحا أن الخط الثالث، يتم تنفيذه مع مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، في إطار سلسلة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي.من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الخط الثالث تبلغ 90 مليار جنيه، موضحا أن جزء من هذا الخط والذي سيخدم محافظة الجيزة بالكامل تصل تكلفته إلى 30 مليار جنيه.
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