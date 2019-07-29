الوزير: نقلة نوعية لـ«النقل النهري» بين مصر والسودان

تحرير:عوض سليم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

وزير النقل

أكد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، أنه سيتم تدعيم هيئة وادي النيل المصرية السودانية المشتركة للملاحة النهرية بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع فى إطار خطة إعادة التأهيل للوحدات النهرية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى بين مصر والسودان، عبر المجرى الملاحى النهرى لبحيرة ناصر، حيث يتم تنفيذ حاليا خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.

وأشار وزير النقل، خلال ترأس وزير النقل اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل بأسوان، على أهمية تطوير الهيئة مع الاهتمام الكبير بنقل البضائع نهريا خاصة وأنه من أرخص وسائط النقل، فضلا عن جدواها الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية. ولفت إلى أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل