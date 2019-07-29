كامل الوزير يتفقد كباري خزان أسوان وكلابشة

تحرير:عوض سليم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

وزير النقل في جولة تفقدية

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع محور خزان أسوان الجديد الذى سيكون بديلا لكوبرى الخزان القديم، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 5.4 وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه. ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق.

وشملت الجولة الميدانية الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل من أجل ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه، ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 مترا، ويضم 10 كبارى و6 أنفاق، ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. من جانبه