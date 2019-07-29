محافظ الإسماعيلية يقرر إغلاق المقاهى للحد من الطلاق

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

الطلاق تعبيرية

قرر محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان، إغلاق جميع المقاهى، فى المحافظة بعد الساعة 1 صباحًا، فى فصل الصيف، وإغلاقها بعد الساعة 12 مساءً فى فصل الشتاء، وذلك لمواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق فى المحافظة. جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة، تنشئة،بناء»، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج.

ويهدف البرنامج لنشر الوعى المجتمعي، ودعم الترابط الأسرى، والحد من ظاهرة الطلاق، بحضور قيادات الأزهر الشريف، حيث إن جلوس الأزواج على المقاهى لساعات عديدة وإنفاق مبالغ يومية أحد أسباب انتشار ظاهرة الطلاق فى المحافظة. وأوضح عثمان، أن محافظة الإسماعيلية تحتل المرتبة الحادية عشرة فى معدلات الطلاق بين المحافظات،