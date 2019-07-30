البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز الأخضر منخفض في فودماب، سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، كما أنه غني بالنشا التي يشار إليها على أنها النشا المقاومة
الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟
للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
الموز الأخضر
وفقًا لريان، فإن الموز الأخضر منخفض فيما يسمى بـ"فودماب"، سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، كما أنه غني بالنشا التي يُشار إليها على أنها النشا المقاومة.
هذا النوع من الكربوهيدرات إلى جانب النشا المقاوم يعوق عمل الجهاز الهضمي، وتناول الموز الأخضر
الموز الأخضر
وفقًا لريان، فإن الموز الأخضر منخفض فيما يسمى بـ"فودماب"، سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، كما أنه غني بالنشا التي يُشار إليها على أنها النشا المقاومة.
هذا النوع من الكربوهيدرات إلى جانب النشا المقاوم يعوق عمل الجهاز الهضمي، وتناول الموز الأخضر يساعدك في الشعور بالشبع، ومع ذلك يمكن للنشا في الموز الأخضر أيضًا أن تجعلك تشعر بالغازات أو الانتفاخ بسبب نسيجه الشمعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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وإذا كنت تبحث عن الموز القليل في الكربوهيدرات التي ترفع مستوى السكر في الجسم فعليك أن تختار الموز الأخضر، حيث سيقسم جسمك النشا إلى جلوكوز، وبهذه الطريقة سيرفع الموز الأخضر من مستويات السكر في الدم ببطء، وما عليك معرفته أن هذا الموز قد يكون مرا قليلا لاحتوائه على القليل من السكر.
الموز الأصفر
في هذا الموز قل وداعا للنشا ومرحبا بالسكر، وطبقًا لإخصائي التغذية فإن الموز الأصفر أكثر ليونة وحلاوة لأنه يحتوي على المزيد من السكر، كما أنه يزيد مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني أنه أسهل في الهضم، حيث قال «ريان»: «مع انخفاض نسبة النشا، سيتسبب الجهاز الهضمي في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع».
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ولأن الجسم يفقد العديد من المغذيات مع التقدم في العمر، ولا بد من تعويضها فيمكن الحصول على مضادات الأكسدة من الموز الأصفر، حيث قال ليان وورد، اختصاصي التغذية إنه يمكنك تناول بيضة مسلوقة وموز أصفر في الوجبة الثانية من اليوم، ومن الأفضل تقسيم الوجبات إلى 6 إلى جانب شرب الكثير من شاي الأعشاب والماء.
الموز ذو البقع
غالبًا ما يُظهر الموز الناضج بقعًا بنية اللون على لحمه وذات حلاوة عالية، وهذا يرجع إلى نسبة السكر المرتفعة، وأوضح «ريان» أن البقع البنية لا تظهر فقط نضج الموز، بل إنها تشير أيضًا إلى مقدار النشا الذي تم تحويله إلى سكر.
كما أضاف أنه كلما زاد عدد البقع البنية في الموز، زاد عدد السكر الذي يحتوي عليه، ومع ذلك يقول إن تلك البقع تقوي جهاز المناعة، حيث إن الموز الغني بالبقع البنية غني بمضادات الأكسدة لدرجة أنه يرتبط بالوقاية من السرطان من خلال تدمير الأورام.
الموز البني
هل تتذكر النشا المقاوم الذي تحدثنا عنه سابقا؟.. إنه عبارة عن سكر، وكلما تحطمت النشا إلى سكر اتخذ الكلوروفيل شكلًا جديدًا أيضًا، وهذا الانهيار للكلوروفيل هو السبب في زيادة مستويات مضادات الأكسدة مع نضج الموز.
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والموز يحتوي على نحو 100 سعرة حرارية، كما أنه قليل الدسم ويعتبر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C والألياف.
كيف يمكن لموزة واحدة أن تحميك من السكتات الدماغية؟
وجدت دراسة استمرت 8 سنوات على 5600 رجل وامرأة تزيد أعمارهم على 65 سنة أن أولئك الذين لا يحصلون على البوتاسيوم بشكل كاف في نظامهم الغذائي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 1.5 مرة، ونظرًا لأن الموز مصدر مفيد للبوتاسيوم فإنه يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الشيخوخة، ومن الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم العدس والبرتقال والأفوكادو.