البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز الأخضر منخفض في فودماب، سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، كما أنه غني بالنشا التي يشار إليها على أنها النشا المقاومة

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

البقع البني في الموز

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».

الموز الأخضر وفقًا لريان، فإن الموز الأخضر منخفض فيما يسمى بـ"فودماب"، سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، كما أنه غني بالنشا التي يُشار إليها على أنها النشا المقاومة. هذا النوع من الكربوهيدرات إلى جانب النشا المقاوم يعوق عمل الجهاز الهضمي، وتناول الموز الأخضر