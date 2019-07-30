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ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإقالة نقيب المهندسين بسبب قبول طلبة الثانوية العامة في المعاهد الخاصة.. والنقيب: وضع آليات لتقييم الأداء ووقف الترخيص لمعاهد جديدة لـ5 سنوات
تحرير:صابر العربي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هاني ضاحي نقيب المهندسين
هاني ضاحي نقيب المهندسين
"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.
مع البحث، التحق أحمد في سبتمبر 2018 بإحدى شركات المجال الهندسي للعمل بقسم الكهرباء –محل دراسته- بدأ عمله بحماس الشباب، لا يبالي بأي معوقات تتمخض عن طبيعة العمل، مقنعًا نفسه بأنه في بداية الطريق، سار على هذا المنوال، بعد مضي شهر من هذا التاريخ، حدثت مشكلة في العمل جراء كتابة تقرير فني خاطئ، كان
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غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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أولياء الأمور حائرون بين ارتفاع التنسيق ولهيب الخاص

بين ارتفاع مجاميع الجامعات الحكومية ولهيب أسعار الجامعات الخاصة، يعيش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على أكثر من 96% هذا العام، في حيرة من أمرهم، فما بين رغبتهم فى تحقيق أحلام أبنائهم بالالتحاق بكليات القمة، والارتفاع الجنوني في مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، يقفون مكتوفي الأيدي، لا سيما بعد أن أقدمت بعض الجامعات على رفع مصاريفها بنسبة تصل إلى 30% و40% عن الأعوام السابقة، إذ تخطت مصروفات كليات القمة حاجز الـ100 ألف جنيه سنويا بعدد من الجامعات الخاصة.
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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
نقابة-الأطباء

لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.
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