ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإقالة نقيب المهندسين بسبب قبول طلبة الثانوية العامة في المعاهد الخاصة.. والنقيب: وضع آليات لتقييم الأداء ووقف الترخيص لمعاهد جديدة لـ5 سنوات

تحرير:صابر العربي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.

مع البحث، التحق أحمد في سبتمبر 2018 بإحدى شركات المجال الهندسي للعمل بقسم الكهرباء –محل دراسته- بدأ عمله بحماس الشباب، لا يبالي بأي معوقات تتمخض عن طبيعة العمل، مقنعًا نفسه بأنه في بداية الطريق، سار على هذا المنوال، بعد مضي شهر من هذا التاريخ، حدثت مشكلة في العمل جراء كتابة تقرير فني خاطئ، كان

مع البحث، التحق أحمد في سبتمبر 2018 بإحدى شركات المجال الهندسي للعمل بقسم الكهرباء –محل دراسته- بدأ عمله بحماس الشباب، لا يبالي بأي معوقات تتمخض عن طبيعة العمل، مقنعًا نفسه بأنه في بداية الطريق، سار على هذا المنوال، بعد مضي شهر من هذا التاريخ، حدثت مشكلة في العمل جراء كتابة تقرير فني خاطئ، كان مسندا لأحمد وصديقه أمين في العمل، ولبساطة التقرير، أسند أحمد كتابة التقرير لأمين.

وما أن اعتمد التقرير، والذي اشتمل على معلومات مغلوطة لموقع تتولى شركتهم الإشراف على تنفيذه، مرت أشهر قليلة نشب حريق في الموقع محل التقرير وعاد ملاك الموقع على الشركة مطالبين بتعويض، وحققت الشركة في الواقعة، واتخذت قرارا بفصل أحمد وأمين من العمل، ولواسطة أمين عاد للعمل مجددًا.



عاد أحمد لمنزله محملا بيأس جراء ما حدث دون خطئه، والد أحمد أخذ يواسي نجله، وما إن توجه أحمد نحو غرفته، ظهرت علامات الحزن على وجه والده، والذي ردد "ابني المتفوق الحاصل على 96% في الثانوية العامة والحاصل على تقدير جيد من كلية الهندسة.. يترفد من شغله بسبب غلطة واحد حاصل على 70% في الثانوية وخريج معهد خاص".

100 ألف طالب زيادة

واقعة أحمد لم ولن تكون الأخيرة في بلدنا، وحاليا تشهد الكليات أو المعاهد الخاصة، زيارات متكررة للأهالى أملا في إلحاق أبنائهم بتلك المعاهد ليصبحوا مهندسين، بعد أن بات التنسيق عائقا لالتحاقهم بكليات الهندسة الحكومية، كون 95% هو الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة الحكومية.

تحركات الأهالي، دفعت الكثير من المهندسين ومن تضرر أبناؤهم من خريجي الهندسة من المعاهد الخاصة لعمل هاشتاج مُتصدر تويتر منذ مساء أمس، مطالبين بإقالة نقيب المهندسين، هاني ضاحي.



وتكشف إحصائية صادرة مؤخرًا عن نقابة المهندسين، عن أن إجمالى الطلاب المطلوب قبولهم بكليات الهندسة 77 ألف طالب، فى حين أن مجموع الطلاب الحاليين يتراوح ما بين 180 و200 ألف طالب بزيادة أكثر من 100 ألف طالب.

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ورغم المطالب بإقالة نقيب المهندسين، هاني ضاحي، إلا أنه اتخذ قرارا بالسير على نهج النقيب السابق، بعدم قبول وتسجيل أى خريج لكلية أو معهد هندسى خاص في النقابة، إذا كان مجموعه فى الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية يقل عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، كما قرر عدم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.

وقف سيل المعاهد الخاصة

وواصل ضاحي قراراته بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، لوقف سيل المعاهد الخاصة المتزايدة، وصدرت تعليمات بذلك للمجلس الأعلى للجامعات، مع إعادة تقييم وتقنين أوضاع المعاهد الموجودة حاليا.

الهدف من القرار السابق هو الوقوف على أرض صلبة لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا، حسب ضاحي، والاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا القدرات التقنية والفنية، وكذا أعضاء هيئة التدريس.

ما أقدمت عليه نقابة المهندسين، لم يكن كافيا لطمأنة المهندسين الكبار، أو صغار المهندسين حديثي التخرج من كليات الهندسة الحكومية، أو طمأنة أهاليهم.

إلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط

وعقب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، أن التعليم الهندسي في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذى يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها، لافتًا إلى أنه للأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية يستغل رغبة الشباب فى أن يصبحوا مهندسين، ويتبع طرقا غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة.



وطالب النبراوى في تصريحه لـ"التحرير"، بعقد اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسئولة لإجراء تعديل تشريعي يتيح للنقابة رفض قيد كل من يفشل فى اجتياز اختبارات النقابة، ومن سيجتاز هذه الاختبارات يحصل على شهادة تميز من النقابة.

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وأضاف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، أنه يوجد في مصر 54 معهدا هندسيا، تخضع لإشراف وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، وتشهد كثافة في أعداد الطبلة بشكل فج؛ ما ينعكس على تردي المستوى الدراسي للطبة، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات حدد نسبة 35 طالبا لكل أستاذ فى المعاهد الخاصة.

مراجعة "معهد.. معهد" على أرض الواقع

وأكد النمر على معالجة الوضع بالبدء الفعلي، دون الاكتفاء بالأحاديث والبيانات فقط، وفقًا لما أعلنت عنه نقابة المهندسين، من خلال مراجعة كافة الكليات المفتوحة "كلية كلية.. ومعهدا معهدا على أرض الواقع"، مضيفا نريد جدية فى التعليم وتوفير ظروف تدريب مناسبة لكل الطلاب، فنحن لا نستهدف العدد بقدر حاجتنا لرفع مستوى الخريج، التعليم الخاص أصبح نوعا من أنواع التجارة تهدف للاستثمار على صالح الطلاب، بخلاف ضرورة أن يكون هناك "صرامة" في تطبيق الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة بحبث لا يقل مجموع قبول خريج الثانوية العامة في تلك المعاهد على 10 % عن الحكومية، ليترتب عنه بالتبعية تقليل عدد الخريجين، وتخرجهم بما يخدم سوق العمل بشكل حقيقي.



وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، منوهًا بأن القرار سيشمل المعاهد الجديدة فقط.



تصريح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بعدم تأثر المعاهد الحالية من وقف إصدار التراخيص لـ5 سنوات، هو سبب التخوف الرئيسي لدى الأهالي بسبب تدني المستوى في المعاهد الحالية، وهو ما تخوف منه أيضًا، المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، معربًا عن أن الكارثة تكمن في المعاهد الحالية، وسوق العمل لا يحتاج لمعاهد هندسة جديدة على الإطلاق.