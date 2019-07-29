قبل انطلاقه.. تفاصيل تحويلات الأزهر للتعليم العام

أول أغسطس بدء تحويلات طلاب الأزهر للتعليم العام والعكس.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف لـ«التحرير» عن شروط التحويلات.. وهذه أسباب هروب الطلاب من الأزهر للعام
يتأهب قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال ماراثون بدء تحويلات طلاب الأزهر إلى التعليم العام، وكذلك العكس، وذلك ابتداءً من أول شهر أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر، غير أنه وفقا لما جرت عليه العادة في التعليم الأزهرى خلال السنوات الماضية، يضع الأزهر العديد من الشروط لإجراء التحويلات بين طلابه كل عام.
قطاع المعاهد الأزهرية يضم فى طياته ما يزيد على 10 آلاف معهد على مستوى الجمهورية، يدرس فيه قرابة 2 مليون طالب وطالبة بالتعليم الأزهرى ما قبل الجامعى.
وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل أمام الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، والعكس، بداية من أول شهر أغسطس وحتى نهاية الشهر، مشددا على قلة أعداد الطلاب الذين أقدموا على التحويل العام الماضي، والذين لم تتجاوز أعدادهم 15 ألف طالب وطالبة
وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل أمام الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، والعكس، بداية من أول شهر أغسطس وحتى نهاية الشهر، مشددا على قلة أعداد الطلاب الذين أقدموا على التحويل العام الماضي، والذين لم تتجاوز أعدادهم 15 ألف طالب وطالبة قاموا بالتحويل من الأزهر للعام، بينما بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بالتحويل من العام للأزهر الشريف ما يعادل 14 ألف طالب وطالبة، وذلك بحسب الشروط واللوائح المتبعة بنظام التحويلات بين الأزهر والعام.
الأزهر يرد على شكاوي أولياء الأمور
وعن الشكاوي المقدمة من بعض أولياء الأمور لصعوبة إتمام تحويل أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، أوضح خليل أن "الموافقة على التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم تتم بشروط، وهي أن تكون الكثافة في المدرسة المحول إليها تسمح، وكذلك السن بحيث تتناسب مع المرحلة الدراسية التي يراد التحويل إليها في الأزهر، فهناك الكثير من أولياء الأمور الذين يرغبون في التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر في نفس المرحلة الدراسية، لكن قوانين الأزهر لا تسمح بذلك".
أسباب ارتفاع التحويلات
وعن أسباب التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، يرى خليل أن ذلك يرجع إلى تقصير الطلاب في الدراسة وعدم سيطرة أولياء الأمور على أدائهم، على الرغم من سهولة المواد الدراسية، فهناك طلاب يحصلون على نسبة 100%، وهناك قطاع كبير من الطلاب بالثانوية الأزهرية يحصلون على ما يزيد على 97%، نافيا حديث البعض عن صعوبة المناهج، كما أن التطورات المستحدثة في المناهج الدراسية تسهل الدراسة على الطلاب.
تظلمات الثانوية الأزهرية
وتابع أن "عدد المواد المطعون عليها بلغ 28 ألفا و150 مادة، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تعرفوا على أوراق إجاباتهم بالإدارات التعليمية 8 آلاف و140 طالبا، وتصدرت الشرقية قائمة الأعلى عددا فى الطعون، حيث بلغت الطعون فيها 5 آلاف و800 طعن، تليها الدقهلية بـ3 آلاف و534 طعنًا، وتليها كفر الشيخ بألفين و885 طعنًا، وتليها البحيرة بألفين و640طعنًا، وتليها الغربية بألفين و543 طعنا، والمناطق الأقل طعنا هى شمال وجنوب سيناء وبورسعيد، والبحر الأحمر، ومطروح، والسويس، والوادى الجديد".
شروط تحويلات الأزهر للتعليم العام
وبحسب اللوائح المتبعة فى تحويلات الأزهر للعام والعكس، وطبقا للبروتوكول الموقع بين الأزهر والتربية والتعليم، يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.
وكذلك يشترط أن تتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف، ولا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
كما يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن، كما لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر، ويقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل، مع الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.