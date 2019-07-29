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قبل انطلاقه.. تفاصيل تحويلات الأزهر للتعليم العام

أول أغسطس بدء تحويلات طلاب الأزهر للتعليم العام والعكس.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف لـ«التحرير» عن شروط التحويلات.. وهذه أسباب هروب الطلاب من الأزهر للعام
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
يتأهب قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال ماراثون بدء تحويلات طلاب الأزهر إلى التعليم العام، وكذلك العكس، وذلك ابتداءً من أول شهر أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر، غير أنه وفقا لما جرت عليه العادة في التعليم الأزهرى خلال السنوات الماضية، يضع الأزهر العديد من الشروط لإجراء التحويلات بين طلابه كل عام. قطاع المعاهد الأزهرية يضم فى طياته ما يزيد على 10 آلاف معهد على مستوى الجمهورية، يدرس فيه قرابة 2 مليون طالب وطالبة بالتعليم الأزهرى ما قبل الجامعى.
وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل أمام الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، والعكس، بداية من أول شهر أغسطس وحتى نهاية الشهر، مشددا على قلة أعداد الطلاب الذين أقدموا على التحويل العام الماضي، والذين لم تتجاوز أعدادهم 15 ألف طالب وطالبة
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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جامعه-الازهر

الأزهر يكشف أعداد المتقدمين بتظلمات الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بلغ حتى الآن ما يعادل 5 آلاف و«626»، طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المواد الأكثر تظلما بالقسم العلمي هي مادتا الفيزياء والكيمياء، بينما جاءت المواد الأكثر تظلما بالقسم الأدبي هي مادتا القرآن والفقه الملكي، مشددا على أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 %، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% اما القسم العلمى 67.78%، معهد غزة بنسبة نجاح 83.93 ، أما الشعبة الإسلامية 93.55. وأعلن الأزهر أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأول مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

إنشاء صندوقين حكوميين لتأمين طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، بيانا، يعلن فيه صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، بهدف توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين.
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