قبل انطلاقه.. تفاصيل تحويلات الأزهر للتعليم العام

أول أغسطس بدء تحويلات طلاب الأزهر للتعليم العام والعكس.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف لـ«التحرير» عن شروط التحويلات.. وهذه أسباب هروب الطلاب من الأزهر للعام

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

طلاب الأزهر

يتأهب قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال ماراثون بدء تحويلات طلاب الأزهر إلى التعليم العام، وكذلك العكس، وذلك ابتداءً من أول شهر أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر، غير أنه وفقا لما جرت عليه العادة في التعليم الأزهرى خلال السنوات الماضية، يضع الأزهر العديد من الشروط لإجراء التحويلات بين طلابه كل عام. قطاع المعاهد الأزهرية يضم فى طياته ما يزيد على 10 آلاف معهد على مستوى الجمهورية، يدرس فيه قرابة 2 مليون طالب وطالبة بالتعليم الأزهرى ما قبل الجامعى.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم فتح باب التحويل أمام الراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، والعكس، بداية من أول شهر أغسطس وحتى نهاية الشهر، مشددا على قلة أعداد الطلاب الذين أقدموا على التحويل العام الماضي، والذين لم تتجاوز أعدادهم 15 ألف طالب وطالبة