هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

بدت إيران حريصة على إقحام الصين كطرف رئيسي في التوترات القائمة بمنطقة مضيق هرمز، وبالأخص في أعقاب إعلان بريطانيا إرسالها المزيد من الوحدات البحرية إلى الممر المائي

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

ناقلة

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.

وبحسب ما نشره موقع "بلايموث" البريطاني، فإن إيران طلبت بشكل علني من الصين دعمها في الخليج، وذلك بعدما وصلت السفينة البحرية الملكية من طراز 45 لتنضم إلى الوحدات البحرية البريطانية في مضيق هرمز، وعلى رأسها المدمرة "إتش إم إس دنكان". هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ واختارت بريطانيا السير