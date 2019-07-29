حاصرتهما النيران.. تفحم ربة منزل ونجلها بحريق بشبرا

تحرير:علاء النجار ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

حريق شقة

في حادث مأساوي لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما على أثر حريق نشب في شقتهما الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين. تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه وتقدير الخسائر، كما أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة. على الفور انتقل العميد هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والمقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية،