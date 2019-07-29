فوز جونسون يهدد بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا

انتقدت ديفيدسون جونسون بشدة، لكن تصريحاتها الأخيرة تشير إلى أنها «تتحدى علنًا» رئيس الوزراء الجديد بسبب خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتكشف عن «انقسامات عميقة بينهما»

تحرير:أحمد سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

أسكتلندا

وضعت روث ديفيدسون، رئيسة حزب المحافظين الأسكتلندي، نفسها في مسار تصادم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد أن قالت إنها لن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقبل اجتماع بين الاثنين في أدنبرة في وقت لاحق اليوم، قالت ديفيدسون في مقال لها على موقع "سكوتيش ميل": "لا أعتقد أنه يجب على الحكومة متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فأنا لن أدعمها". وأضافت: "لقد كتبت لأخبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بذلك، العام الماضي، وأكدت موقفي لخليفها عندما تحدثت إليه الأسبوع الماضي".

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن "تحدي ديفيدسون العلني، في الوقت الذي أكد فيه مايكل جوف وزير البريكست الجديد، أن الحكومة تعمل على افتراض أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر، سيمثل اختبارا لعلاقتها المتوترة بالفعل مع جونسون". وأعربت زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي