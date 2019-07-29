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فوز جونسون يهدد بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا

انتقدت ديفيدسون جونسون بشدة، لكن تصريحاتها الأخيرة تشير إلى أنها «تتحدى علنًا» رئيس الوزراء الجديد بسبب خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتكشف عن «انقسامات عميقة بينهما»
تحرير:أحمد سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
أسكتلندا
أسكتلندا
وضعت روث ديفيدسون، رئيسة حزب المحافظين الأسكتلندي، نفسها في مسار تصادم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد أن قالت إنها لن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقبل اجتماع بين الاثنين في أدنبرة في وقت لاحق اليوم، قالت ديفيدسون في مقال لها على موقع "سكوتيش ميل": "لا أعتقد أنه يجب على الحكومة متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فأنا لن أدعمها". وأضافت: "لقد كتبت لأخبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بذلك، العام الماضي، وأكدت موقفي لخليفها عندما تحدثت إليه الأسبوع الماضي".
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن "تحدي ديفيدسون العلني، في الوقت الذي أكد فيه مايكل جوف وزير البريكست الجديد، أن الحكومة تعمل على افتراض أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر، سيمثل اختبارا لعلاقتها المتوترة بالفعل مع جونسون". وأعربت زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي
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تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
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هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
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بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
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20 قتيلا و50 جريحا في هجوم على المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد. وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.
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بوريس جونسون

حكومة البريكست.. جونسون يختار الوزراء الجدد

حتى اللحظة التي فاز فيها في انتخابات حزب المحافظين البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كان من الصعب التنبؤ بتوجهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قد يبدو من الغريب وصف جونسون بأنه شخصية غير معروفة، حيث إنه وصل لمناصب عدة مثل عمدة بلدية لندن ووزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى عمله كصحفي ومقدم برامج، وكذلك المديح الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك جونسون ليس جديدًا على الساحة السياسية، ولكن بوريس جونسون ارتدى العديد من الوجوه على مدار حياته السياسية.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.
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أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
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«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
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