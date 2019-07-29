محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في أمريكا

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا في الأول من شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وكتب، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فرحان جدا إني هقابل جمهوري في أمريكا، استنوني في 1 من أغسطس المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا". محمد رمضان حقق بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، إذ اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى.

وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كـ"شيف" في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء،