استقرار حالة المتهم بقتل عروسه ليلة الزفاف بالباجور

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

سكين

أكد الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أن المحامي المتهم بقتل زوجته، بالباجور محافظة المنوفية قد تعافى، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة رجال. وأشار الجزار في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إلى أن المجني عليه استقبلته المستشفى وكان يعاني من جرح نافذ بالبطن ودخل العناية المركزة وحالته مستقرة. كان شقيق العروس ذهب مع بعض أفراد ليبارك لشقيقته فى الصباحية بينما فر الزوج من الشقة عقب تنفيذه الجريمة الغامضة ولكن بعد ساعات عثرت عليه الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى مصابا بجرح نافذ بالبطن بطعنة سكين وحالتة العامة سيئة.

كان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشى، رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل "م0 ع 0 ا" 19 عاما، على يد زوجها بالانتقال والفحص تبين مصرع "م. ع. ا" بعد إصابتها بعدة طعنات بآلة حادة، ولم يتم العثور على الزوج وبعد التحريات تم العثور على الزوج «م0 م»، محامٍ ومقيم