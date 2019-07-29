استقرار حالة المتهم بقتل عروسه ليلة الزفاف بالباجور
تحرير:هيثم بطاح
٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
سكين
أكد الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أن المحامي المتهم بقتل زوجته، بالباجور محافظة المنوفية قد تعافى، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة رجال.
وأشار الجزار في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إلى أن المجني عليه استقبلته المستشفى وكان يعاني من جرح نافذ بالبطن ودخل العناية المركزة وحالته مستقرة.
كان شقيق العروس ذهب مع بعض أفراد ليبارك لشقيقته فى الصباحية بينما فر الزوج من الشقة عقب تنفيذه الجريمة الغامضة ولكن بعد ساعات عثرت عليه الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى مصابا بجرح نافذ بالبطن بطعنة سكين وحالتة العامة سيئة.
كان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشى، رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل "م0 ع 0 ا" 19 عاما، على يد زوجها
بالانتقال والفحص تبين مصرع "م. ع. ا" بعد إصابتها بعدة طعنات بآلة حادة، ولم يتم العثور على الزوج وبعد التحريات تم العثور على الزوج «م0 م»، محامٍ ومقيم
كان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشى، رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل "م0 ع 0 ا" 19 عاما، على يد زوجها
بالانتقال والفحص تبين مصرع "م. ع. ا" بعد إصابتها بعدة طعنات بآلة حادة، ولم يتم العثور على الزوج وبعد التحريات تم العثور على الزوج «م0 م»، محامٍ ومقيم دائرة مركز الباجور فى مستشفى بنها الجامعى مصابا بطعنة نافذة فى البطن ولا يمكن استجوابه.
فيما أفاد شقيقها بأنه شاهد الزوج وعلى وجهه ويديه الدماء، ثم دفعه وفر هاربا قبل أن يكتشف وجود شقيقته وسط بركة من الدماء وقام بنقلها للمستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما أكد الطب الشرعي أن المجني عليها لا تزال عذراء.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة وتم دفنها أمس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.