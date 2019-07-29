اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر العالمي تُقام في القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس 2019 بشراكة رسمية من اورنچ مصر

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

اورنج مصر

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.

كما ساهمت اورنچ في نشر ثقافة التصنيع في عدة محافظات في صعيد مصر (الزقازيق– الإسماعيلية– المنصورة– أسيوط– أسوان) عن طريق إنشاء خمسة معامل بالتعاون مع "فاب لاب مصر" وتوفير الأجهزة والتدريبات اللازمة لمساعدة الشباب المصري الذي لا يحتاج سوى الفرصة والمناخ المناسب لتنفيذ أفكاره الإبداعية. ويضم