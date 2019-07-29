ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

تحرير:وكالات ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.

ويسمح القانون لضحايا 11 سبتمبر وعائلاتهم بتقديم مطالبات مالية حتى عام 2090، على أن يتم الدفع لهم حتى عام 2092. وكان مشروع القانون قد واجه عددا من العثرات في الكونجرس بسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حجم التمويل المناسب له. وكان الصندوق يهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم للآلاف من أولئك