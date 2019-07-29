رياضة

نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.
وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة في العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو. وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع
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باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

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مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
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مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
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