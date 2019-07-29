نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

نيمار دا سيلفا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.

وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة في العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو. وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع