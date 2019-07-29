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البابا تواضروس في ذكرى إبيفانيوس: هو شهيد أمين

البابا يحيي الذكرى السنوية للأسقف المقتول العام الماضي من دير الأنبا مقار.. يعدد فضائله وكيف أنه كان عالما ودارسا ومتواضعا.. ويذكر تأثيره في كثيرين
تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
«عاش أمينًا في حياته، نراه بعد أن تخرج طبيبًا يعمل، وطبيبا حكيمًا، ثم يصير راهبا عفيفا في هذا الدير العامر، ثم كاهنا خادما، ثم أسقفًّا رقيقا في مشاعره وفي حضوره، وأخيرا شهيدا أمينا أدى رسالته بأمانة فاستحق أن يكون له أكليل الحياة». بهذه الكلمات وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «أخاه» كما كان يدعو الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيله عن عالمنا، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه «شهيد»، وهي المكانة التي استكثرها عليه أحد الأساقفة في وقت سابق هذا العام.
بدأ البابا تواضروس عظة القداس من دير الأنبا مقار، بآية وردت في الكتاب المقدس تقول: «ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد»، وتابع: «نجتمع في هذا الصباح، كيما نتذكر أخانا الحبيب نيافة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس هذا الدير العامر ونتذكر رحيله منذ عام، ونستعير كلمات القديس بولس: شكرا لله الذي يقودنا
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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البابا-تواضروس

مقال «التعليم الكنسي» رسالة البابا تواضروس للمنغلقين

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن الاستنارة والتطوير منذ كلمته التي قالها في اجتماع المجمع المقدس في يونيو الماضي، ونشرها في مجلة الكرازة، ثم المقال التالي له، وكان أغلبه اقتباسات من شخصيات غير كنسية، ثم عظة تحدث فيها عن أهمية التاريخ بالنسبة للكنيسة، وأخيرا مقال بعنوان «التعليم الكنسي»، في عدد نهاية يوليو الجاري من مجلة «الكرازة»، وهي بمنزلة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليؤكد البابا النهج الذي يريد السير عليه في الكنيسة، رغم وجود تيار معارض من الأساقفة القدامى في مواجهته.
الأنبا-إبيفانيوس

مظاهرة حب في ذكرى رحيل «قارورة الطيب» إبيفانيوس

قبل أشهر قليلة من مقتله كان يتم التحريض ضد الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الذي تحل الذكرى الأولى لرحيله بعد غد الاثنين، وحتى بعد مقتله، قادت الصفحات التي كانت تهاجمه وتصفه بـ«المنحرف عقائديا» حملات للدفاع عن المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين الضحية، الذي لم يكن معروفا لدى عموم المسيحيين، إلا أنه مع اقتراب حلول ذكرى وفاته، تحول إلى «تريند» بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كثيرون في تداول فيديوهات وكتابات وعظات للأسقف الراحل تبرز مدى علمه وبساطته ومحبته للجميع.
الانبا-ابيفانيوس

«أبو مقار» يحيي ذكرى رحيل العلامة والناسك إبيفانيوس

يوم الإثنين المقبل، تحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، عن عالمنا، إذ وُجد مقتولا في الطرقة المؤدية إلى كنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، إلا أن دير الأنبا مقار أقام صلاة قداس الذكرى السنوية على روحه، اليوم الجمعة. وشكَّل مقتله صدمة، خاصةً بعدما أدين اثنان من رهبان الدير بقتله، وتم الحكم عليهما بالإعدام نهاية أبريل الماضي، وأحدهما تم تجريده ويدعى إشعياء المقاري (وائل سعد)، والآخر فلتاؤس المقاري، ويعد موت الأنبا إبيفانيوس حدًّا فاصلا في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.
جورج-حبيب-بباوى

كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.
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