البابا تواضروس في ذكرى إبيفانيوس: هو شهيد أمين

البابا يحيي الذكرى السنوية للأسقف المقتول العام الماضي من دير الأنبا مقار.. يعدد فضائله وكيف أنه كان عالما ودارسا ومتواضعا.. ويذكر تأثيره في كثيرين

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

«عاش أمينًا في حياته، نراه بعد أن تخرج طبيبًا يعمل، وطبيبا حكيمًا، ثم يصير راهبا عفيفا في هذا الدير العامر، ثم كاهنا خادما، ثم أسقفًّا رقيقا في مشاعره وفي حضوره، وأخيرا شهيدا أمينا أدى رسالته بأمانة فاستحق أن يكون له أكليل الحياة». بهذه الكلمات وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «أخاه» كما كان يدعو الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيله عن عالمنا، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه «شهيد»، وهي المكانة التي استكثرها عليه أحد الأساقفة في وقت سابق هذا العام.

بدأ البابا تواضروس عظة القداس من دير الأنبا مقار، بآية وردت في الكتاب المقدس تقول: «ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد»، وتابع: «نجتمع في هذا الصباح، كيما نتذكر أخانا الحبيب نيافة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس هذا الدير العامر ونتذكر رحيله منذ عام، ونستعير كلمات القديس بولس: شكرا لله الذي يقودنا

بدأ البابا تواضروس عظة القداس من دير الأنبا مقار، بآية وردت في الكتاب المقدس تقول: «ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد»، وتابع: «نجتمع في هذا الصباح، كيما نتذكر أخانا الحبيب نيافة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس هذا الدير العامر ونتذكر رحيله منذ عام، ونستعير كلمات القديس بولس: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر لنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكية».

وأكد أن «هذه كلمات صادقة، ويكمن أن نستعيرها ونطبقها على حبيبنا هذا الذي رحل، فدائما السائر في طريق الله يكون الشكر هو مبدأه وعمله في كل دقيقة من حياته، وتعلمنا كنيستنا أننا نفتتح صلواتنا الخاصة والعامة بالشكر، على كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك».

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وأوضح البابا أن «الشكر يشعر الشخص بالنعمة الإلهية في حياته فالذي لا يشكر لا يعرف مقدار عظمة النعمة، وموكب النصرة ينطلق من مصر بدءا من مار مرقس ويضم عبر الأجيال كل القديسين الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، وهو موكب النصرة للذين نتشفع بهم ويصلون من أجلنا والذين يقدمون لنا موكب نماذج حية نعيش بها، ينضم له الأنبا إبيفانيوس ويستمر حتى يأتي المسيح ثانية، هذا الموكب لا يلتحق به أي إنسلان بل الإنسان الذي له رائحة المسيح الذكية وبهذه الرائحة يعرف الناس شخص المسيح الفادي والمخلص».

وتابع: «حبيبنا تنطبق عليه هذ الكلمات»، أي الأنبا إبيفانيوس، موضحا أنه «كان دائما شاكرا، كلما قابلته وسألته عن حاله والدير يرد بالشكر، ليس كمجاملة أو إنهاء الحديث، بل كلمات صادرة من القلب، كان يرى أن كل الأمور طيبة، وربما اكتشفنا بعد نياحته بعض الأمور الصعبة التي تحملها شاكرا وحده».

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وأشار البابا إلى أنه «انتهت أيامه على الأرض بحسب مشيئة الله وانضم إلى موكب القديسين الذين نحتفل بهم من خلال كتاب السنكسار، ولنا أن نفتخر أنه عاش بيننا وصار لنا شفيعا، وصديقا ومصليا، أن يكون في موكب النصرة في شخص المسيح، نشاهد هذا في كل من تقابل معه سواء في مصر أو خارجها وسواء داخل الدير أو خارجه، كثيرون شهدوا عن مقابلته مع هذا الأسقف في لقاءات كثيرة ومختلفة».

وأكد البابا أنه كان «دائما يحمل الرأي المعتدل والنظرة الإيجابية، ويتكلم وكأنه يستلهم كلماته من شخص المسيح، فهو رائحة المسيح الذكية، وصار محبوبا ومعروفا، عاش حياة التوبة الدائمة، كان دائما يبحث عن نقاوة قلبه، لم تغيره المناصب ولا الأقدمية في الدير أو أن صار له عشرات السنين أو أسقفا، لم تغيره هذه الأمور، وظل على طبيعته، أنه إنسان كرس حياته باحثا عن توبة حقيقية في قلبه أمام الله، ثم إنه عاش بسيرة عطرة كراهب وخادم وأسقف، عاش الحياة الأمينة، كقول الكتاب المقدس: كن أمينا إلى الموت وأعطيك إكليل الحياة».

وقال البابا إنه كان «طبيبا حكيما، ثم راهبا عفيفا، ثم كاهنا خادما، ثم أسقفا في مشاعره وحضوره، وأخيرا شهيدا أمينا يستحق أن يكون له إكليل الحياة».

وأوضح البابا أنه عاش أمينا لكنيسته وديره وإيمانه ورهبنته، وحياته الداخلية في قلبه أمام الله، رغم تبحره في المعرفة كثيرا، وكانت له صداقات عديدة في كل مكان، وتابع: «كثير ممن يزورونني يتذكرون حضوره وكلماته وشخصيته، أحدهم زارني وأهداني الصور التي التقطها معه في أكثر من مناسبة، عبر كل هذه الحياة كان أمينا».

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وقال إنه «عندما نجتمع ونتذكر هذه السيرة العطرة، ننعم بما أنتجه وكتبه، وتحقيق مخطوطات، وعظاته، وشخصيته الفريدة التي عاشت بيننا، ونحن على يقين أنه يشعر بنا وأنه انتقل من الأرض إلى السماء، اكتسبناه صديقا وشفيعا مصليا من أجل الكنيسة والدير، ونشكر الله الذي أعطانا هذه الثمرة المباركة، نمجد أسرته، وخدمته قبل رهبنته، ونمجد هذا الدير ونمجد أنه كأسقف خدم كثيرا رغم أن الله أعطاه عمرا قصيرا في الأسقفية».