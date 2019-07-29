مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

مصطفى حجاج

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".

وكشف مصطفى حجاج في الأيام الماضية عن بوستر ألبومه الجديد "هتزهزه" الذي يتعاون خلاله مع كل من أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال ووسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور، ويضم 13 أغنية، يتم طرحها على طريقة "السينجل"، على مدار أسابيع، إذ يطرح كل أسبوع أغنية،