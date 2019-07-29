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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
وكشف مصطفى حجاج في الأيام الماضية عن بوستر ألبومه الجديد "هتزهزه" الذي يتعاون خلاله مع كل من أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال ووسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور، ويضم 13 أغنية، يتم طرحها على طريقة "السينجل"، على مدار أسابيع، إذ يطرح كل أسبوع أغنية،
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في أمريكا

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا في الأول من شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وكتب، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فرحان جدا إني هقابل جمهوري في أمريكا، استنوني في 1 من أغسطس المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا". محمد رمضان حقق بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، إذ اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى.
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ألبومات صيف 2019.. الهضبة ينافس بالألبوم الـ32

حالة كساد سيطرت على سوق الكاسيت خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة، ورغم ذلك يشهد سوق الغناء فى الموسم الصيفى الجارى، حالة من النشاط والانتعاش، وذلك بطرح عدة ألبومات غنائية لعدد من النجوم، وترقب طرح ألبومات أخرى، فضلًا عن الأغنيات السينجل، والحفلات التى يرتكز أغلبها فى المدن الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى عودة عدد من المطربين الغائبين عن الساحة منذ سنوات، ما يدل على منافسة شرسة منتظرة يشهدها صيف 2019. ومن أبرز المطربين المنتظر طرحهم لألبومات بالفترة المقبلة:-
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«آه يا حنان»لحجاج.. السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة

طرح المطرب مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "آه يا حنان، السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة.. قالتلي حالتك بتسوء.. بتسوء بتسوء ومعاها رخصة"، وجاءت موسيقى الأغنية جيدة، ومناسبة لصوت حجاج، لكن المؤدي الذي يردد جملة "آه يا حنان" لم يكن موفقًا، فبدى غريبًا على الأغنية، وهو ما لاحظه الكثيرون، حيث اقترح الجمهور على حجاج إعادة طرحها بدون هذا المقطع، إلى جانب اعتماده على "القلش"، واستخدام كلمات "خفيفة".
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