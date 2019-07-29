فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الأب» لبهاء طاهر.. الروتين حتما ينتصر على الأحلام

«هذا كاتب لا يستعير أصابع غيره، هذا كاتب بهائي طاهري».. كان الكاتب القدير يوسف إدريس هو أول من قدم بهاء طاهر إلى جمهور القراء، وتلك الكلمات كانت جزءا من هذا التقديم
تحرير:كريم محجوب ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
بهاء طاهر
بهاء طاهر
وجد جيل "كتاب الستينيات" نفسه بين سندان الأسماء الراسخة في المكتبة المصرية والعالمية، كـ"نجيب محفوظ، لويس عوض، يحيى حقي" وإلى آخر القائمة المشرفة، ومطرقة التجاهل الجماهيري والتعامل غير ذي اهتمام من جهات النشر المختلفة من مجلات وملاحق ثقافية، ودور النشر. فمثلا صُبغ لدى العامة بأن الرواية التي تُقرأ يجب أن تكون من كتابة نجيب محفوظ أو بطريقة نجيب محفوظ، أو بقلم توفيق الحكيم أو قدمها طه حسين، ويضاف إلى هذا حالة التشبع الثقافي، الأدبي، الفني، الناتجة عن الأعمال الكبيرة كمًّا وكيفًا التي أنتجها جيل "الرواد" السابق لهم.
تأرق هذا الجيل بتلك المعضلات كثيرا، وغيرها من انعكاسات الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد على الكتاب والحالة الثقافية بداية من نكسة 67، مرورا بمعاهدة كامب ديفيد والأزمة الشهيرة بين السادات والمثقفين. بالطبع كان لتلك العوامل وغيرها بالغ الأثر السلبي على هذا الجيل وأعماله، فكثير منهم لم يستمروا في الكتابة،
اقرأ المزيد
رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
1 (35)

متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر

على مقربة من الجامع الأزهر، بينما نلتفت بحثا عن متحف أديب نوبل، صادفتنا لوحة إرشادية مكتوب عليها "متحف نجيب محفوظ" تشير بسهم مائل إلى الناحية الأخرى من الطريق، وقبل أن نضلّ وجهتنا، سألنا أحد الباعة المتجولين فأشار بيده إلى ممر ضيق، تخطينا زحام المارة وسلكنا الممر المنحدر إلى أسفل، وعرفنا المكان بالتحديد من وسائل الإعلام المنتشرة أمامه، صعدنا عدة درجات لأعلى، ومررنا إلى الداخل عبر بوابة "كشف المعادن"، استقبلنا رجال أمن المتحف بترحاب، ها نحن فى عالم نجيب محفوظ.
يوسف ادريس (2)

«العصفور والسلك».. مصائر الشعوب بين مخالب طائر

دائما ما يحلق الكاتب الكبير يوسف إدريس بمخيلاتنا بعيداً عن سماء الكتاب الآخرين، تأخذنا كلماته حيثما أرادت، وبالأخص في مرتكز إبداعه "القصة القصيرة والقصيرة جدا"، فبراعة أسلوب حكيه وتفرده، وانتقاء ألفاظه وتوظيفها في وصف أفكاره تتم بسمو متناه، ورأس يوسف إدريس مليئ بالأفكار، فهو لا يكتب عن أي فكرة من تلك التي تتجول بداخله، إنما ينتقى الفكرة التي خرجت من أعماقه وضغطت وألحت عليه مرارا وتكرارا، لتكون عابرة حدود الإنسان والزمان، أو بمعنى أخر يمكن القول بأن الفكرة هي من تختار يوسف إدريس لكي يكتب عنها.
اقرأ المزيد من الأخبار
1 (35)

متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر

على مقربة من الجامع الأزهر، بينما نلتفت بحثا عن متحف أديب نوبل، صادفتنا لوحة إرشادية مكتوب عليها "متحف نجيب محفوظ" تشير بسهم مائل إلى الناحية الأخرى من الطريق، وقبل أن نضلّ وجهتنا، سألنا أحد الباعة المتجولين فأشار بيده إلى ممر ضيق، تخطينا زحام المارة وسلكنا الممر المنحدر إلى أسفل، وعرفنا المكان بالتحديد من وسائل الإعلام المنتشرة أمامه، صعدنا عدة درجات لأعلى، ومررنا إلى الداخل عبر بوابة "كشف المعادن"، استقبلنا رجال أمن المتحف بترحاب، ها نحن فى عالم نجيب محفوظ.
يوسف ادريس (2)

«العصفور والسلك».. مصائر الشعوب بين مخالب طائر

دائما ما يحلق الكاتب الكبير يوسف إدريس بمخيلاتنا بعيداً عن سماء الكتاب الآخرين، تأخذنا كلماته حيثما أرادت، وبالأخص في مرتكز إبداعه "القصة القصيرة والقصيرة جدا"، فبراعة أسلوب حكيه وتفرده، وانتقاء ألفاظه وتوظيفها في وصف أفكاره تتم بسمو متناه، ورأس يوسف إدريس مليئ بالأفكار، فهو لا يكتب عن أي فكرة من تلك التي تتجول بداخله، إنما ينتقى الفكرة التي خرجت من أعماقه وضغطت وألحت عليه مرارا وتكرارا، لتكون عابرة حدود الإنسان والزمان، أو بمعنى أخر يمكن القول بأن الفكرة هي من تختار يوسف إدريس لكي يكتب عنها.
توفيق الحكيم (2)

«مدرسة المغفلين».. هكذا رأى توفيق الحكيم تحرر المرأة

"الروائي الأول" توفيق الحكيم -إن جاز التعبير- أنتج لنا فيضا هائلا من الأعمال الأدبية الملهمة، الثائرة، التي أسهم من خلالها في تقديم رؤية نقدية للمجتمع، الذي حاول أن يعري أخطاءه، لتتسم أعماله بقدر عال من الوعي المعبر عن مكنون حال الشعب، ولعل أبرزها روايته الأشهر وأول رواية مصرية بالشكل المتعارف عليه للرواية في العصر الحديث "عودة الروح" والتي تعتبر محطة إلهام وطني خرجت من رحم ثورة 1919 وكانت قاعدتها مرتكزا لحراك وطني جديد تمثل في حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
نجيب-محفوظ

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org