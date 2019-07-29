«الأب» لبهاء طاهر.. الروتين حتما ينتصر على الأحلام

«هذا كاتب لا يستعير أصابع غيره، هذا كاتب بهائي طاهري».. كان الكاتب القدير يوسف إدريس هو أول من قدم بهاء طاهر إلى جمهور القراء، وتلك الكلمات كانت جزءا من هذا التقديم

تحرير:كريم محجوب ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

وجد جيل "كتاب الستينيات" نفسه بين سندان الأسماء الراسخة في المكتبة المصرية والعالمية، كـ"نجيب محفوظ، لويس عوض، يحيى حقي" وإلى آخر القائمة المشرفة، ومطرقة التجاهل الجماهيري والتعامل غير ذي اهتمام من جهات النشر المختلفة من مجلات وملاحق ثقافية، ودور النشر. فمثلا صُبغ لدى العامة بأن الرواية التي تُقرأ يجب أن تكون من كتابة نجيب محفوظ أو بطريقة نجيب محفوظ، أو بقلم توفيق الحكيم أو قدمها طه حسين، ويضاف إلى هذا حالة التشبع الثقافي، الأدبي، الفني، الناتجة عن الأعمال الكبيرة كمًّا وكيفًا التي أنتجها جيل "الرواد" السابق لهم.

تأرق هذا الجيل بتلك المعضلات كثيرا، وغيرها من انعكاسات الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد على الكتاب والحالة الثقافية بداية من نكسة 67، مرورا بمعاهدة كامب ديفيد والأزمة الشهيرة بين السادات والمثقفين. بالطبع كان لتلك العوامل وغيرها بالغ الأثر السلبي على هذا الجيل وأعماله، فكثير منهم لم يستمروا في الكتابة،

تأرق هذا الجيل بتلك المعضلات كثيرا، وغيرها من انعكاسات الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد على الكتاب والحالة الثقافية بداية من نكسة 67، مرورا بمعاهدة كامب ديفيد والأزمة الشهيرة بين السادات والمثقفين.

بالطبع كان لتلك العوامل وغيرها بالغ الأثر السلبي على هذا الجيل وأعماله، فكثير منهم لم يستمروا في الكتابة، ومن استمر لم ينتج كثيرا، ومن أنتج لم يلق حظا كافيا له وأعماله من الشهرة والنقد، ولعبت مخافة الوقوع في التقليد دورا في ذلك، بحيث يحاول الكاتب قدر الإمكان الابتعاد عن أن يُنسب له تقليد طريقة فلان، يحيى حقي مثلا، أو ذاك الكاتب، ويمكن القول إن مخافة التقليد منذ هذه الفترة مازالت حاضرة إلى الآن.

من داخل تلك الصعاب استطاع عدد من كتاب هذا الجيل الاستمرار والتماسك وعدم السقوط في بئر الامتناع عن الكتابة والنسيان، وحاولوا قدر الإمكان أن يبرزوا أنفسهم ككتاب مستقلين في أسلوبهم لهم أصابعهم الخاصة التي يكتبون بها، وكان من بينهم بهاء طاهر صاحب رائعة "واحة الغروب" الذي سنتطرق بالتقديم لأحد أعماله القصصية في السطور التالية، كنموذج للقصة القصيرة المصرية في مرحلتها الثالثة، بعد أن تناولنا أعمالا قصصية للكتاب من أول جيلين أمثال: «طه حسين، توفيق الحكيم، إحسان عبدالقدوس، يحيى حقي، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، يوسف إدريس».

اتسمت كتابات بهاء طاهر بالبساطة المتناهية في السرد، فهي "حدوتة" أقرب منها إلى قصة أو رواية، وهو ما رآه أنه نتاج طبيعي لما أحدثته ثورة 1952 في الجانب الأدبي من فكر جديد، حيث تخلصت اللغة العربية، بمساعدة الكتاب الذين نشؤوا عليها، من زخارفها وغموضها -على حد قوله واقتناعه.

شغل التجسيد الواقعي في كتابات طاهر القصصية حيزا كبيرا خاصة في جانب العلاقات الأسرية، مثلا في مجموعته القصصية "الخطوبة" الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع والتي سنعرض منها قصة "الأب".

الأب

تدور قصة الأب حول شاب كان ينسج في خياله كثيرا من الأحلام التي أراد تحقيقها كالسفر حول العالم والتنقل والحرية وعدم التقييد، وبداخله خوف دائم من المستقبل وحرص واحتياط، ورغبة في الحرية وعدم الخنوع للروتين الذي هو حال أغلب الناس، ولكنه دون أن يشعر وجد نفسه ينزلق في هذا الروتين، وتسلب منه أحلامه ويخضع لهذا ويتقبله، وكأنه لا فرار منه ولا مناص.

«قال لها: مرتبك على جزمتي.. فقالت: إذن دعه لي.. قال: ستأخذينه مع ورقة الطلاق.. سألت: أنت تهددني؟ فصرخ: أنت طالق».

تبدأ القصة بمشهد انفعالي مألوف نوعا ما على معظم بيوت الطبقة المتوسطة وما حولها من الأسر المصرية، فداخل غرفة لم يتجدد هواؤها من الأمس تجلس الزوجة السمينة على طرف السرير بملاءته غير النظيفة، تنشب مشادة حادة بينها وزوجها بسبب مرتبها الذي يأخذه منها، وتؤول تلك المشادة إلى الطلاق.

بعد ما حدث خرج الزوج منفعلا، وانتقل بنا الكاتب إلى المكان الثاني من القصة، وهو بيت أهل الزوجة، حيث ذهبت هناك وظلت تبكي لأمها، وفي الجانب الآخر يحاول أبوها أن يقدم ما بوسعه من مساعدة في أن يخفف الأمور على ابنته، بكلامه الهادئ المسالم، لكنه لا ينال أي اهتمام منها أو أمها، فيقرر الانسحاب إلى غرفته، بعدما فشلت محاولات تهدئته.

«أفتى أبوها بعد الغذاء وهو يلبس جلبابا مقلما وطاقية من قماش الجلباب بأن الطلاق الشفاهي باطل، وعندما حاولت ابنته أنظارها الشاردة عنه، وبدأت تكلم أمها، حاول مرة أخرى فقال إن شيخًا مهما جدا أفتى بذلك في برنامج «نور على نور»، ولكنه وجد الأم والابنة منهمكتين في الحديث، فشعر بعدم أهميته، وبأن أحدًا لا يريده، وانسحب إلى غرفته وهو يسعل سعالا مفتعلا».

انتهت محاولات الأب وبدأت موجة لوم الأم لابنتها الخائبة، وأنها لو استجابت لها وأنجبت منه لما فعل فعلته وطلقها، وظلت الزوجة تبكي و الأم تلوم حتى أخبرتها بألا تقلق، وأنه سيعود مثل الكلب في الليل ليأخذها، وقد كان.

أتى الزوج إلى البيت ونقلت موجات العتاب واللوم من ابنتها إلى زوج ابنتها بطريقة أقسى، فبعد أن تركته في غرفة الجلوس مدة زمنية بمفرده كنوع من تقليل الشأن، ثم سألته عن ورقة الطلاق وهل يحضر المأذون الآن، وظلت تعدد له عدد الأطباء والمهندسين الذين أتوا لخطبتها قبله وهو يبرر ويعتذر، ويشرح أنه يمر بظروف صعبة، وهي ترد عليه بأنه لا ذنب لابنتها في هذا، انتهى الأمر بالوعود المتبادلة بين الطرفين، وأن هذا لن يتكرر وتحدث الأب بطبيعته الهادئة عن التفاهم ووجوبه، ونجاحه طيلة سنوات زواجه في حل المشاكل بينه وزوجته بسهولة، لكن كالعادة لم تصغ إليه الآذان.

«جاء دور الأب ودخل الغرفة، وبدأ يحكى حكايات عن التفاهم، وكيف أنه ظل طوال ثلاثين سنة يحل مشاكله مع زوجته بالتفاهم، ونظر لها لتؤكد ذلك، ولكنها كانت تضع يدها على خدها وتنظر إلى الأرض، وبدا واضحا أنها لا تسمع شيئا مما يقول».

بعد الوعود التي تمت بين الطرفين بالتفاهم في المستقبل، نقلنا الكاتب إلى المكان الثالث في القصة وهو الشارع، حيث سارا معًا في الهواء البارد، وبعد صمت قليل وهو يحملق في الهلال المشابه لحاجب المرأة والنجوم المحيطة به في السماء المشابهة لمرض الجدري على جسد الإنسان، وبعد أن انتابه شعور بأن كل شيء في هذه الحياة محزن، عاتبها على ما قامت به أمها واصفا إياها بالوقاحة، وأنه سكت لأجل أبيها الطيب، وبعدها طلبت منه الزوجة أن يؤجلا هذا النقاش حتى يصلا البيت.

ذهبا إلى البيت وحينما التقيا على السرير، استعادت بعض ذكرياتها، فهي ترى زوجها الآن مستلقيا ويدخن سيجارته وهي نائمة على ظهرها بعيدة عنه، تذكرت أيامها الأولى من السعادة حينما كانت تنام على صدره وهو يحيط بها ويتسامران أغلب الليل.

برهة ثم قدمت له اعتذارا، فأخبرها بأنها غير مخطئة، وأخبرها بوجوب تدبير أمورهما المالية، وفكر في عدم التدخين وحلول أخرى، وأثناء الحديث أخبرها بالرغبة في الإنجاب، وأن طفلا واحدا لن يشكل عبئا ماديا كبيرا، وأن هذا حقها ولا يمكنه أن يحرمها منه، وتقبلت هي الكلام بالسكوت والحيرة.

أنهى الزوج سيجارته وسرح في مخيلته، بينما يرى نفسه ينجرف في الطريق الذي لم يرده يوما، والشبكة التي أحاطت به رغم أنه حاول تلاشيها، من زواج واستقرار وأطفال، والروتين اليومي المزعج، ومر عليه شريط الذكريات والمصير الذي حاول الابتعاد عنه لكنه تربص به، وحبه لزوجته فور أن رآها، وحلم سفره إلى أنحاء العالم الذي لم يتحقق.

«سيخرج الآن ويتمشى وحده في الليل ويفكر في كل شيء، في الأشياء العديدة التي كان يريد أن يفعلها والأشياء القليلة التي حدثت، فقالت بصوت ناعس: سوف تتأخر الليلة كالعادة، أجابها: لا لن اتأخر، انقلبت على جنبها وغمغمت: أنشغل.. أنشغل عليك عندما تتأخر.. ونامت على كلماتها المألوفة، فنظر إليها لحظة وضحك بصوت خافت وهو يطفئ نور الغرفة ويخرج».