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بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

تحذيرات دولية من مخاطر ستواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها احتمال حدوث فجوة تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية
تحرير:كريم ربيع ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
هل تحاصر المخاطر الاقتصاد المصري؟
هل تحاصر المخاطر الاقتصاد المصري؟
حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقي الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية. أضاف أن السلطات
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تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
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اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
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وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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طارق رؤوف: عدد مستخدمي بطاقات «ميزة» وصل لمليون عميل

كشف المهندس طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر عن وصول عدد عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى مليون عميل، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي. وقال رؤوف في تصريحات إعلامية إن منظومة الدفع الوطنية "ميزة" نجحت بشكل لافت في عملية التحول الرقمي للمعاملات والمدفوعات الحكومية والتي بدأ تطبيقها في مصر منذ بداية شهر مايو 2019.
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مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم مصري ينتظر التنفيذ

تسعى الحكومة بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، وشهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة على أرض الواقع لعدد كبير من الوزراء المعنيين وصولا إلى رئيس الحكومة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، من خلال برنامج يتضمن مجموعة من المحفِّزات المختلفة، لتوطين الصناعة، سواء للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم؟
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قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

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أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟
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قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
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