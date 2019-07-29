بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

تحذيرات دولية من مخاطر ستواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها احتمال حدوث فجوة تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية
حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقي الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية.
أضاف أن السلطات
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقي الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية.
أضاف أن السلطات تسعى في الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، على الأرجح سيكون غير تمويلي.
أوضح البنك أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.
وتابع: «كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات».
ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.
وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.
وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
هذه حقيقة المخاطر
في المقابل قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التدفقات الأجنبية، تتوقف على معدلات الفوائد الممنوحة، مضيفًا أن كافة الطروحات المصرية لأدوات الدين المختلفة خلال الفترة الماضية لاقت تغطية وطلبا جيدا، إذن فخطر انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية غير وارد.
وتابع بدراوي لـ«التحرير»: «مازال لدينا فائض في ميزان المدفوعات، حتى وإن لم يكن كبيرًا، بسبب تحويلات المصريين في الخارج، فالوضع إيجابي وليس سلبيا، وهذا منعكس من ارتفاع الجنيه أمام الدولار، أما بالنسبة لسداد فوائد القروض فالحكومة تتدارك سداد المستحقات المالية، عبر طرح مختلف أدوات الدين بفترات تتراوح بين 3- 10 سنوات».
عالجنا أخطاءنا
وأكدت الدكتورة شيماء عمارة، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة يرتبط بحوافز الاستثمار، وفي هذا الشأن تمنح الدولة الكثير من المميزات، موضحة أنه عندما نتحدث عن خروج الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلي العام السابق، فجاء نتيجة تزايد معدلات الفائدة في الدول ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة وتلك الاموال نطلق عليها أموالا ساخنة؛ لذا جاء انسحاب تلك الأموال بحثا عن مزيد من المكاسب دون اكتراث بالمخاطر المحتملة. وتحسبا لعدم تكرار ذلك الأمر جاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون خفض.
يذكر أن الفجوة التمويلية لها سببان رئيسيان، الأول هيكلي، وهو في خلق مزيج متعادل هيكليا وخلق توازن بين الاستثمارات أو الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل وكذا الأصول طويلة الأجل والالتزامات طويلة الأجل مع اعتبار رأس المال، أما السبب الثاني فهو نسبي وقيمي، ويحدث نتيجة عدم توافر أو وجود عجز في تمويل التوسعات والإحلال للاستثمارات الجديدة أو الحفاظ على القديم.