بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

تحرير:وكالات ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

السودان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".

وأضاف الشاهد أن قوات الأمن، حاصرت مظاهرة ضمت العشرات من طلاب المدارس الثانوية بالقرب من السوق الرئيسية، قبل أن يطلق مجهولون النار من بنايات مجاورة على المتظاهرين مباشرة. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، والي ولاية شمال كردفان المكلّف أصدر قرارًا قضى بإعلان حظر التجول