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بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

تحرير:وكالات ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
السودان
السودان
فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
وأضاف الشاهد أن قوات الأمن، حاصرت مظاهرة ضمت العشرات من طلاب المدارس الثانوية بالقرب من السوق الرئيسية، قبل أن يطلق مجهولون النار من بنايات مجاورة على المتظاهرين مباشرة. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، والي ولاية شمال كردفان المكلّف أصدر قرارًا قضى بإعلان حظر التجول
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي. وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
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اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» في السودان

أسابيع عدة من المفاوضات، انتهت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا ظلت مطروحة على طاولة المباحثات لوقت طويل، ينتظر أن تشهد الحياة السياسية في السودان على إثرها عهدا جديدا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وأوضح ليباد أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

الاتفاق على تشكيلة المجلس السيادي في السودان

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها فى العاصمة السودانية، الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية. وكان المجلس العسكري، والتحالف الرئيسي للمعارضة، قد عقدا اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات
السيسى-وترامب (3)

السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
اسرائيل-تشتعل

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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