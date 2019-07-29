بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

رسخت "هونر"مكانتها عبر استعراض جرأتها في الإقدام على ما يتجاوز حدود المألوف والمعروف، واتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق أحدث التقنيات والابتكارات لصالح خدمة عملائها

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

هاتف هونر20 برو

بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.

الشكل والتصميم يأتي هاتف Honor 20 pro بتصميم شبابي انسيابي بحيث يمكن استخدامه بيد واحدة بسهولة، ويضم شاشة بقياس 6.26 بوصة LCD IPS بدقة عرض 1080x2340 بكسل، ويتم عرض المحتوى بأبعاد 19.5:9 من مساحة الشاشة. شاشة هاتف Honor 20 pro تأتي منحنية بدرجة 2.5 D ومحفور فيها الكاميرا الأمامية بالجزء العلوي بتقنية