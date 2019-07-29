بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

رسخت "هونر"مكانتها عبر استعراض جرأتها في الإقدام على ما يتجاوز حدود المألوف والمعروف، واتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق أحدث التقنيات والابتكارات لصالح خدمة عملائها
بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.
الشكل والتصميم
يأتي هاتف Honor 20 pro بتصميم شبابي انسيابي بحيث يمكن استخدامه بيد واحدة بسهولة، ويضم شاشة بقياس 6.26 بوصة LCD IPS بدقة عرض 1080x2340 بكسل، ويتم عرض المحتوى بأبعاد 19.5:9 من مساحة الشاشة.
شاشة هاتف Honor 20 pro تأتي منحنية بدرجة 2.5 D ومحفور فيها الكاميرا الأمامية بالجزء العلوي بتقنية
الشكل والتصميم
يأتي هاتف Honor 20 pro بتصميم شبابي انسيابي بحيث يمكن استخدامه بيد واحدة بسهولة، ويضم شاشة بقياس 6.26 بوصة LCD IPS بدقة عرض 1080x2340 بكسل، ويتم عرض المحتوى بأبعاد 19.5:9 من مساحة الشاشة.
شاشة هاتف Honor 20 pro تأتي منحنية بدرجة 2.5 D ومحفور فيها الكاميرا الأمامية بالجزء العلوي بتقنية Hole-Punch Notch، وهو الشكل الجديد الذي تلجأ إليه غالبية العلامات التجارية، إلا أن شاشة هاتف Honor 20 pro غير محمية بطبقة حماية على غرار غالبية الهواتف الأخرى التي تنتمي لفئة الهواتف عالية المواصفات.
وزن الهاتف 182 جراما وهو وزن جيد مقارنة بكونه مصنوعا من الزجاج والمعدن.
قوةالأداء
يأتي هاتف Honor 20 pro بمعالج Kirin 980 الأقوى في العالم الآن، الذي تصنعه شركة هواوي، وهو ثماني النواة بمعمارية تصنيع 7نانو، بسرعة 2.6 جيجاهرتز، منهم 2 نواة A76 2.6 GHz و2 نواة A76 1.92 GHz و4 أنوية A55 1.8 GHz وبذاكرة وصول عشوائي جيجارام، مما يتيح سرعة كبيرة يمكن من خلالها فتح العديد من التطبيقات في وقت واحد.
ويضم الهاتف Honor 20 pro معالج رسومات Mali G76 مما يجعله مناسبا لعرض ملفات الفيديو والألعاب بدقة فائقة.
هاتف Honor 20 pro يأتي بمساحة تخزين داخلي 256 جيجابايت، وهي مساحة كافية جدا لتخزين العديد من ملفات الصور والفيديو والصوت.
كاميراهاتف Honor 20 pro
يضم هاتف Honor 20 pro كاميرا خلفية تجعله ثاني أفضل هاتف في العالم من حيث الكاميرا، حيث تأتي الكاميرا الخلفية بأربع عدسات احترافية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 16 ميجابكسل لزاوية التصوير الواسعة، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتصوير القريب "التيلي فوتو"، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الجمالي "ماكرو"، ويمكن التنقل بين عدسات التصوير وفقا لاحتياجات المستخدم بكل بساطة.
وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعمها كاميرا هاتف Honor 20 pro فيمكن للمستخدم التقاط صور احترافية، بفضل وحدة المعالجة العصبية NPUالمزدوجة، ومعالج إشارة الصور ISPالمزدوج، بجانب ميزة التثبيت البصري axis OIS 4 التي تساعد على تقليل الاهتزاز والوصول لأقصى درجة من الوضوح.
أما الكاميرا الأمامية فتأتي مدمجة داخل الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، وتتيح التقاط صور سيلفي جمالية واحترافية.
أداءالبطارية
يأتي هاتف Honor 20 pro ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير، مزودة بتقنية الشحن السريع من هونر، والتي تتيح إعادة شحن البطارية حتى 50% خلال نصف ساعة فقط، وياتي الشاحن بمدخل Type C.
إمكانيات التشغيل
هاتف Honor 20 pro يعمل بنظام التشغيل أندرويدQ، والذي يمتاز بالسرعة والكفاءة.
يضم هاتف Honor 20 pro مستشعرا جانبيا لبصمة الإصبع، والذي يتيح فتح الهاتف بخاصية اللمس ويمتاز بالسرعة الفائقة.
الهاتف لا يضم مخرجا 3.5 ملي الخاص بمدخل السماعات، ولكن يمكن توصيل السماعات من خلال نفس مدخل الشحن.
الألوان
الهاتف يأتي بألوان: Phantom Blue و Phantom Black.
سعر هاتف Honor 20 pro
الهاتف متاح حاليا للحجز المسبق داخل مصر، وسيتراوح السعر الرسمي بين 9.500 إلى 10.500 جنيه مصري.
الخلاصة
هاتف هونر 20 برو، قد يكون من أكثر الأجهزة مبيعًا في الهواتف الرائدة في السوق المصري وذلك لكونه من الهواتف القليلة التي تضم مواصفات الهاتف الرائد وبتسعير عادل إلى حد كبير في ظل أن أسعار المنافسين في نفس الشريحة تزيد بنحو ألفي جنيه أو أكثر.