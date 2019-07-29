جريمة

بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يوم الإثنين، يفيد اندلاع حريق مروع داخل مخازن الكتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى، قبل أن تنتقل 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الاستعانة بخزانات مياه ذات سعة كبيرة. وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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جثة-فتاة

طعنها ثم انتحر.. مصاريف البيت تكتب نهاية أمين شرطة

ضاقت به الحياة ذرعا، لم يجد متنفسا في شقته مع أقرب الناس، لم يصل إلى صيغة للتفاهم مع شريكة حياته، رغم أنه أنجب منها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة، وبدلا من أن تستمع الزوجة لمشكلات زوجها أمين الشرطة، دخلت في خلافات حادة معه، بسبب مصروف البيت، تركت المنزل غاضبة وقررت الانتقال لمنزل والدها للإقامه به، هاتفها وطلب منها الرجوع لشقتها وبدء حياة جديدة، إلا أنها رفضت، فذهب إليها ووقعت بينهما مشادة حادة، لم يدر بنفسه إلا وسدد لها طعنات، كادت تقتلها، ليقرر بعدها الزوج الانتحار من شرفة الشقة، ليسقط جثة هامدة.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
ترام-الاسكندرية-صورة-أرشيفية

توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (2)

إصابة 9 سيدات وطفل فى حريق بمستشفى الشاطبي للولادة

شب حريق كبير بمستشفى الشاطبى للأطفال والنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما أصيبت 9 سيدات من المرضى والمرافقين لهن، بالإضافة إلى إصابة طفل باختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة، وتقرر نقلهم إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستسفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتلقى العلاج، وتم إخلاء الطابقين الثاني والثالث من المرضى لحين السيطرة على الحريق وإعادتهم مرة أخرى وسط أنباء عن أن سبب الحريق ماس كهربائي.
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