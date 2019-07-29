بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

حريق- أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يوم الإثنين، يفيد اندلاع حريق مروع داخل مخازن الكتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى، قبل أن تنتقل 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الاستعانة بخزانات مياه ذات سعة كبيرة. وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية