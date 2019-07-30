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عارضة أزياء سمراء ضمن «الرائدات» التي اختارتهم ميجان

في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
عارضة أزياء سودانية
عارضة أزياء سودانية
أصدرت دوقة ساسكس قائمتها الخاصة بالنساء الرائدات الجميلات التي يمكن مشاركتهن في عدد سبتمبر من مجلة British Vogue، لتظهر من ضمن القائمة لاجئة سابقة في طفولتها وأصبحت عارضة أزياء الآن. تتمتع أدوت أكيش البالغة من العمر 19 عامًا من أستراليا، بروابط ملكية بالفعل، كما حصلت على جائزة أفضل عارضة في العام الماضي من قبل دوقة ساسكس في حفل الموضة البريطاني، وفازت على عارضات الأزياء بما في ذلك آشلي جراهام، أدوا أبوه، وجيجي حديد، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة في طفولتها، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا، حيث كانت أسرتها فقيرة جدًا بحيث لم تتمكن من إرسالها إلى المدرسة، لكنها في الوقت الحالي من أشهر النساء في العالم بداخل
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ملابس محجبات

كيف تحولت الأزياء المحتشمة لموضة عصرية؟

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "الأزياء المحتشمة" "MODEST FASHION"، يشير إلى النساء اللاتي يرتدين ملابس غير كاشفة، بمعنى آخر تلبي مطالبهن الروحية لأسباب تتعلق بالإيمان أو الدين، وظهر بشكل كبير مع انتشار البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام، حيث يقدمن أشكالا مختلفة لهذه الملابس تساعد النساء على الظهور بإطلالة أكثر أناقة، وفي نفس الوقت تتميز بأنها واسعة وغير شفافة على الإطلاق، وأصبحت جميع الدول حول العالم تحترم هذه الفكرة، وقام مصممو الأزياء بتبنيها ودعمها بشكل كبير، نقلا عن "independent".
حجرة-العشاء

إذا كنت ترغب في حجرة طعام رائعة.. استخدم المرايات

التنظيم الجيد للبيت يعطيك إحساسا بالراحة والاسترخاء، وخاصة مع وضع بعض اللمسات الديكورية، على سبيل المثال غرفة النوم من أهم المساحات في البيت يجب استغلالها بشكل جيد، ووضع الملابس في الخزانة الخاصة بها، وتنظيم ملابس البيت وفصلها عن الملابس الخاصة بالتنزه أو المناسبات، الحمام أيضًا يجب عليك ترتيبه، والاهتمام بنظافته، أما عن حجرة العشاء هي الملاذ الآمن الهادئ، لتناول وجبة خفيفة قبل الذهاب للنوم والقيام بالأعمال التي ترغب بها، نقلًا عن "timesofindia".
علاج-تشقق-الشفايف

الصبار وزيت جوز الهند لعلاج تشققات الشفايف

تحدث المشكلات الجلدية في أي وقت من السنة، وبالرغم من أنه توجد حالات استثنائية خاصة بفصل الشتاء مثل جفاف البشرة، إلا أن تشقق الشفايف لن ينتج عن تغير في الفصول ولكن اتباع نظام روتيني فقير فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وفي بعض الأحيان تنتج من الإصابة المتكررة بالبرد، واستخدام مستحضرات تجميل سيئة، أو نتيجة التعرض المستمر للشمس، لا تشعر بالقلق فتوجد كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحصل على ترطيب دائم للشفايف، وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند والزيوت الأخرى، نقلا عن "healthline".
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الزيادة -السكانية

مصر خارج القائمة| الدول الإفريقية الأسرع نموا في السكان

السكان حول العالم يزدادون كل عام بنسب متفاوتة، لكنها أصبحت مقلقة لعدم قدرة بعض الدول على توفير الاحتياجات اللازمة، كما فاق عددهم السلع الغذائية والبعض يؤثر فى اقتصاد الدولة، وفي عام 1989 أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو؛ لمناقشة هذه القضية كل عام. هناك نحو 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، ولتحديد البلدان التي لديها أسرع نمو للسكان، استعرضت 24/7 Tempo بيانات سكان العالم لعام 2018، الصادرة عن مكتب المراجع السكانية (PRB) وحتى عام 2030.
حديقة Vatnaj?kull الوطنية

اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
الخلل-العاطفي-يسبب-الإفراط-في-الطعام

«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
لدغات-الحشرات

حشرات الصيف مزعجة.. احذر لدغات البعوض والنمل

خلال فصل الصيف، غالبا ما تحب قضاء العطلة بالخارج أو حتى في شرفة المنزل، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة من منزلك والجلوس مع أسرتك أو أصدقائك واستنشاق الهواء النقي ليلا، لكن قد ينضم إليك بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. فيمكن للبعوض، والقراد، وغيرهما من الحشرات ألا تجعلك مستمتعا بيومك سواء بالنهار أو بالليل، وفي تلك الحالة أنت بحاجة إلى معرفة أكثر الأخطاء شيوعا والتي يمكن أن تشكل مخاطر على صحتك، بالإضافة إلى منع اللدغات واللسعات قبل حدوثها، وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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