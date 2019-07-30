عارضة أزياء سمراء ضمن «الرائدات» التي اختارتهم ميجان

في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا
أصدرت دوقة ساسكس قائمتها الخاصة بالنساء الرائدات الجميلات التي يمكن مشاركتهن في عدد سبتمبر من مجلة British Vogue، لتظهر من ضمن القائمة لاجئة سابقة في طفولتها وأصبحت عارضة أزياء الآن.
تتمتع أدوت أكيش البالغة من العمر 19 عامًا من أستراليا، بروابط ملكية بالفعل، كما حصلت على جائزة أفضل عارضة في العام الماضي من قبل دوقة ساسكس في حفل الموضة البريطاني، وفازت على عارضات الأزياء بما في ذلك آشلي جراهام، أدوا أبوه، وجيجي حديد، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة في طفولتها، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا، حيث كانت أسرتها فقيرة جدًا بحيث لم تتمكن من إرسالها إلى المدرسة، لكنها في الوقت الحالي من أشهر النساء في العالم بداخل
في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة في طفولتها، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا، حيث كانت أسرتها فقيرة جدًا بحيث لم تتمكن من إرسالها إلى المدرسة، لكنها في الوقت الحالي من أشهر النساء في العالم بداخل عالم الموضة والأزياء.
واصلت أدوت أكيش الحملات لدور الأزياء فيندي وموسكينو وسان لوران وفالنتينو وفيرزاتشي، بالإضافة إلى عملها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإبراز ما يعانونه.
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كما أخبرت مجلة ID العام الماضي، أنه يجب أن يفهم الناس أنها لاجئة، كما تتمنى من الأشخاص حول العالم فهم قدرة جميع اللاجئين على تقديم مساهمات إيجابية، أينما كانوا، وأوضحت أن الجزء الأكثر أهمية هو رؤية جميع اللاجئين كأشخاص من لحم ودم وأنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم لأنفسهم وللأجيال القادمة لعيش حياة أفضل.
كما تحدثت عارضة الأزياء ، التي ظهرت على أغلفة مجلات American Vogue ، و British Vogue ، و Italian Vogue ، ومجلة IDعن عرض أزياء شانيل للعام الماضي، وقالت إنها في ذلك الوقت كانت تنشر صورا لها منبهرة بتلك اللحظة وتشعر وكأنه حلما.
عبرت «أكيش» عن سعادتها أنها صنعت التاريخ كونها عارضة الأزياء الثانية الرئيسية لشانيل، ويعتبر هذا انجازا كبيرا حققته حتى الآن.
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ولدت أدوت في يوم عيد الميلاد عام 1999 في جنوب السودان، قبل أن تنتقل أسرتها لاحقًا من البلد الذي مزقته الحرب إلى مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، ثم انتقلت عائلتها مرة أخرى عندما كانت في السابعة من عمرها، حيث هاجروا إلى أستراليا واستقروا في الضواحي الشمالية لأديلايد.
بعد عدة سنوات، قدمت أدوت أول عرض أزياء لها، بعد أن طلبت منها صديقة خالتها أن تشارك في استعراض عسكري، وعندما كانت في الـ 16 من عمرها اكتسبت خبرة من عروض الأزياء.
في عام 2018 كانت ثاني عارضة ازياء لشركة شانيل الفرنسية، حيث كانت «أليك ويك» العارضة الأولى السمراء في عام 2004، وقالت أدوت:«إنه شيء جيد حقًا يجعل الناس فخورين بي ، خاصة والدتي».
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تعتبر تلك الصغيرة ناعومي كامبل، عارضة أزياء بريطانية من أصل إفريقي، والدتها الثانية، كما ترى إدوارد إنينفول، رئيص تحرير مجلة British Vogue والدها الثاني، حيث تمنت له عيد ميلاد سعيد العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: «شكرا جزيلا لك على كل ما قمت به وما زلت تفعله من أجلي، شكرا لأخذك تحت جناحك ومعاملتي مثل ابنتك أنت مثل الأب الذي لم أحصل عليه. أتمنى أن تكون قد حصلت على كل ما تتمناه اليوم لأنك تستحق العالم».
ومن ناحية أخرى، تحدثت إلى مجلة ألور في وقت سابق من هذا العام عن الوقت الذي عاشت فيه لاجئة، حيث قالت:«عندما تعيش في تلك الظروف حاول الاستفادة من الحياة، لأنك تعلم أن الغد لم يأتي بعد».
هكذا تحولت حياة تلك السمراء الجميلة من المعاناة إلى النجاح والفخر، ومازالت تواصل مسيرتها وكتابة التاريخ في عالم الأزياء والموضة.