عارضة أزياء سمراء ضمن «الرائدات» التي اختارتهم ميجان

في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

عارضة أزياء سودانية

أصدرت دوقة ساسكس قائمتها الخاصة بالنساء الرائدات الجميلات التي يمكن مشاركتهن في عدد سبتمبر من مجلة British Vogue، لتظهر من ضمن القائمة لاجئة سابقة في طفولتها وأصبحت عارضة أزياء الآن. تتمتع أدوت أكيش البالغة من العمر 19 عامًا من أستراليا، بروابط ملكية بالفعل، كما حصلت على جائزة أفضل عارضة في العام الماضي من قبل دوقة ساسكس في حفل الموضة البريطاني، وفازت على عارضات الأزياء بما في ذلك آشلي جراهام، أدوا أبوه، وجيجي حديد، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

في يوليو الماضي، حققت تاريخا في عالم الأزياء، لأنها كانت ثاني عارضة أزياء سمراء لشانيل في عروض الأزياء، وباعتبارها لاجئة في طفولتها، انتقلت «أدوت» من جنوب السودان إلى كينيا، حيث كانت أسرتها فقيرة جدًا بحيث لم تتمكن من إرسالها إلى المدرسة، لكنها في الوقت الحالي من أشهر النساء في العالم بداخل