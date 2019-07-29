جريمة

دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
ودلت التحريات الأولية، بأن المتهمين عددهم 6 ملثمين، وتمكنت مباحث الجيزة من تحديد هوياتهم، وهم كل من: "حسن أ."، "وائل خ."، "حسين أ."، "سعيد ز."، "عماد خ."، وتتبعت الأجهزة الأمنية خطوط سيرهم لسرعة ضبطهم في أسرع وقت. استقبلت مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يوم الإثنين، "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، مقيم بمركز
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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المجتمعات-العمرانية (1)

فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
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أبويا اتقتل..حكاية شهادة كشفت جريمة «العجوز والخائن»

"البقاء لله".. "سبحانه له الدوام"، هكذا تلقى "مصطفى" واجب العزاء في وفاة والده العجوز، حاول الأهل والأحباب مساندته في تلك الظروف الحالكة، طمأنوه على أن أباه رحل عن الدنيا تاركا سيرة عطرة، مطالبين إياه بالترحم عليه وطلب المغفرة له من المولى عز وجل، ومع رحيل الجميع وفض سرادق العزاء عادل الشاب إلى المنزل، وقعت عيناه على غرفة والده، بينما تدمع عيناه حزنا على رحيل "السند"، لتمر الأيام الأولى التي أعقبت الوفاة متثاقلة على الابن والأسرة كاملة، حتى حدث أمر يقترب من الخيال أو الأفلام السينمائية تبدلت مع الأمور رأسا على عقب.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
أمراض-من-حمام-السباحة

«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
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