دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

جثة - أرشيفية

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.

ودلت التحريات الأولية، بأن المتهمين عددهم 6 ملثمين، وتمكنت مباحث الجيزة من تحديد هوياتهم، وهم كل من: "حسن أ."، "وائل خ."، "حسين أ."، "سعيد ز."، "عماد خ."، وتتبعت الأجهزة الأمنية خطوط سيرهم لسرعة ضبطهم في أسرع وقت. استقبلت مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يوم الإثنين، "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، مقيم بمركز