رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة حارس مرمى الفريق

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
كورتوا
كورتوا
أعلن الموقع الرسمى لريال مدريد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكى، حيث تعرض لإصابة على مستوى الكاحل لينضم بذلك لقائمة المصابين في النادي الملكي، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة اللاعب عبارة عن التواء من الدرجة الثانية دون أن يتم الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر. وجاء بيان الفريق عن حارس المرمى على النحو التالى: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، وتم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر، وفي انتظار التطور".
وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزًا ساحقًا على ريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3، فى المباراة التى جمعتهما، صباح السبت الماضى، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، في إطار مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال. وأمطر حينها لاعبو الروخى بلانكوس شباك الفريق الملكي بـ7 أهداف، ليعدل وقتها لاعبو الملكى النتيجة بتسجيل ثلاثة
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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وكيل أعمال بيل يواصل الحرب الكلامية مع زيدان

قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، إن النجم الويلزي لن تجمعه أي علاقة بالمدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان من جديد، وقال بارنيت في هذا الشأن بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر بسيط للغاية، زيدان لا يحب بيل، ولا توجد أي علاقة بينهما في الوقت الحالي، ولم يسبق أن كانت هناك علاقة طيبة بينهما من قبل"، وتأتي تلك التصريحات لتزيد من حدة التوتر بين بيل وزيدان، بعدما انتقد بارنيت المدرب الفرنسي لعدم احترام بيل بعدما طالب المدرب الفرنسي بضرورة سرعة رحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.
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وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.
أتليتكوا مدريد وريال مدريد

فضيحة كروية في كأس الأبطال.. أتليتكو مدريد يكتسح الريال

حقق فريق أتليتكو مدريد فوزا ساحقا على نظيره ريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3، فى المباراة التى جمعتهما، صباح اليوم السبت، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، في إطار مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال. أمطر لاعبو الروخى بلانكوس شباك الفريق الملكي بـ7 أهداف دفعة واحدة، بعدما استحوذوا على الكرة وتلاعبوا بنجوم ريال مدريد، وانتهى الشوط الأول بفوز أتليتكو برباعية نظيفة، ثم واصلوا التسجيل مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدخل النادي الملكي في أجواء اللقاء ويحرز أول أهدافه وتتوالى الأهداف بعدها على المرميين.
كورتوا

كورتوا: زيدان حسم هوية الحارس الأولى للملكى

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد خلال تصريحات له، أن الحارس الأول الذى سيختاره الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى أصبح واضحا، وصرّح صاحب الـ27 عاما: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى". وأضاف فى تصريحات لصحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير، بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".
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