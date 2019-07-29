ريال مدريد يعلن إصابة حارس مرمى الفريق

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

كورتوا

أعلن الموقع الرسمى لريال مدريد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكى، حيث تعرض لإصابة على مستوى الكاحل لينضم بذلك لقائمة المصابين في النادي الملكي، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة اللاعب عبارة عن التواء من الدرجة الثانية دون أن يتم الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر. وجاء بيان الفريق عن حارس المرمى على النحو التالى: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، وتم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر، وفي انتظار التطور".

وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزًا ساحقًا على ريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3، فى المباراة التى جمعتهما، صباح السبت الماضى، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، في إطار مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال. وأمطر حينها لاعبو الروخى بلانكوس شباك الفريق الملكي بـ7 أهداف، ليعدل وقتها لاعبو الملكى النتيجة بتسجيل ثلاثة

وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزًا ساحقًا على ريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3، فى المباراة التى جمعتهما، صباح السبت الماضى، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، في إطار مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال.



وأمطر حينها لاعبو الروخى بلانكوس شباك الفريق الملكي بـ7 أهداف، ليعدل وقتها لاعبو الملكى النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف، ليخرج ريال مدريد بدرس قاسٍ بعد اهتزاز شباكه 7 مرات دفعة واحدة أمام غريمه التقليدي في العاصمة الإسبانية مدريد.



وينتظر الفريق الملكى مباراة غد الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة، أمام فريق توتنهام الإنجليزي فى نصف نهائى كأس أودى الودية والتى ستقام على ملعب اليانز ارينا.