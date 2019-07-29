سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

سعفان الصغير

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".

وواصل سعفان حديثه، قائلا: "علاقتي بعواد انتهت على المستوى التدريبي، وعلى المستوى الشخصي سيتوقف الأمر على الاعتذار، يجب عليه أن يتقدم باعتذار رسمي لكل جماهير الإسماعيلية قبل مدربيه.. وإذا لم يعتذر سيتسبب في فجوة بين الجماهير والجهاز الفني والفريق". وأضاف: "لو فشل انتقال عواد إلى الزمالك ستكون عودته

وواصل سعفان حديثه، قائلا: "علاقتي بعواد انتهت على المستوى التدريبي، وعلى المستوى الشخصي سيتوقف الأمر على الاعتذار، يجب عليه أن يتقدم باعتذار رسمي لكل جماهير الإسماعيلية قبل مدربيه.. وإذا لم يعتذر سيتسبب في فجوة بين الجماهير والجهاز الفني والفريق".



وأضاف: "لو فشل انتقال عواد إلى الزمالك ستكون عودته صعبة جدًّا بالنسبة لي، حتى لو جلست في منزلي بلا عمل، عليه أولا أن يتقدم باعتذار رسمي عبر شاشات التليفزيون إلى جماهير النادي".



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش، وتواجد حارس الدراويش في مقر النادي بميت عقبة للاتفاق على كل التفاصيل، قبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء تعثر المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية من إدارة الدراويش.