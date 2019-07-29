رياضة

سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
سعفان الصغير
سعفان الصغير
أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".
وواصل سعفان حديثه، قائلا: "علاقتي بعواد انتهت على المستوى التدريبي، وعلى المستوى الشخصي سيتوقف الأمر على الاعتذار، يجب عليه أن يتقدم باعتذار رسمي لكل جماهير الإسماعيلية قبل مدربيه.. وإذا لم يعتذر سيتسبب في فجوة بين الجماهير والجهاز الفني والفريق". وأضاف: "لو فشل انتقال عواد إلى الزمالك ستكون عودته
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
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الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
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الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
محمد-عواد (2)

رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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