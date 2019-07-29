تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

وبدأت القضية في الانهيار بعد ذلك، عندما بدأت مقاطع الفيديو التي صورها أحد المتهمين الإسرائيليين تتناقض مع رواية الضحيَّة البريطانية المزعومة
في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية.
حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص.
إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن متحدث باسم الشرطة القبرصية في نيقوسيا قوله إن المرأة اعتقلت بتهمة توجيه تهم كاذبة، وأضاف أنها ستواجه المحكمة صباح الإثنين.
ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، قالت المرأة إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في 17 يوليو، وظهرت التفاصيل الأولى للقضية مع اعتقال الإسرائيليين
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن متحدث باسم الشرطة القبرصية في نيقوسيا قوله إن المرأة اعتقلت بتهمة توجيه تهم كاذبة، وأضاف أنها ستواجه المحكمة صباح الإثنين.
ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، قالت المرأة إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في 17 يوليو، وظهرت التفاصيل الأولى للقضية مع اعتقال الإسرائيليين ومحاكمتهم اللاحقة في محكمة قبرص في 18 يوليو.
وقال يانيف حباري، وهو محام يمثل ثلاثة من المشتبه بهم، إنه تم التحقيق مع الإسرائيليين الـ12 بتهمة الاغتصاب والتآمر لارتكاب جناية.
وفي حديثه عبر الهاتف من قبرص أمس الأحد، أضاف أن الشرطة أجرت اختبارات الحمض النووي وصادرت 11 هاتفا خلويا لفحص مقاطع الفيديو وغيرها من الأدلة.
وأشارت اختبارات الحمض النووي إلى أن 3 من المشتبه بهم كانوا على اتصال جنسي بالمرأة، حسبما أفاد محامو المعتقلين، لكن موكليهم قالوا إن اللقاء كان بالتراضي، ولم يتضح كيف أو ما إذا كان المشتبه بهم التسعة الآخرون متورطين.
وأكد حباري أن أحد موكليه لديه حجة غياب مقبولة، فيما قال آخر إنه لم يكن في الغرفة التي وقع فيها الاغتصاب المزعوم.
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وقال محامون يمثلون المشتبه بهم للصحفيين إن الأشخاص الاثني عشر سافروا إلى المنتجع الواقع شرق البحر المتوسط في ثلاث مجموعات منفصلة، ولا يعرفون بعضهم البعض.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن القضية أثارت الجدل في إسرائيل، حيث كان رد الفعل يدور حول المخاوف المتعلقة بفضح الضحايا والضغوط في المجتمع الإسرائيلي لإثبات براءتهم.
ووصل الصحفيون الإسرائيليون إلى المنتجع، حيث تم إجراء مقابلات مع خبراء في الإذاعة والتليفزيون في إسرائيل، حول المشكلات المتعلقة بالعنف الجنسي في البلاد، وتناولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي القلق بشأن كيفية التعامل معها.
وسافرت أسر المشتبه بهم إلى المنتجع، وأكدوا براءة أبنائهم، وشهدت جلسة استماع في المحكمة، تصوير المتهمين وهم مقيدون في أصفاد، واتهم بعض المشتبه بهم الضحية المزعومة بأنها كاذبة.
وأكد عدد من الصحفيين الإسرائيليين أن بعضا من المتهمين كانوا في إجازة قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ونشروا شائعات لا أساس لها من الصحة عن المتهمين، وهو ما دفع مراقبين لانتقاد التغطية الإعلامية باعتبارها محاولة متحيزة لكسب التعاطف لصالح المتهمين.
إلا أن القضية بدأت في الانهيار بعد ذلك، حيث نقلت "نيويورك تايمز" عن نير ياسلوفيتش محامي بعض المتهمين الإسرائيليين، قوله إن مقاطع الفيديو التي أعدها أحد المتهمين تتناقض مع رواية المدعية.
وأضاف أنها لم تستطع تقديم تفسير، عندما واجهها المحققون بمقاطع الفيديو، وغيره من أوجه التضارب في شهادتها.
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وقال محام آخر: "لقد ظهر أن مزاعمها كانت خاطئة، وأنه في الواقع، لم يكن هناك أي اغتصاب".
إلا أن أوريت سوليتزيانو، مديرة جمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، قالت إنه حتى إذا تمت تبرئة المشتبه بهم قانونا، فلا تزال هناك أسئلة أخلاقية، بما في ذلك حالة المتهمة البريطانية.
وقالت إنه بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى أن الفتاة كانت تحت تأثير تناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، فيبدو أن الشباب الإسرائيليين قد استغلوا هذا الموقف.
من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعم المتهمة البريطانية وعائلتها بعد اعتقالها في قبرص، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".