لو عندك ضغط شغل.. تعلم أن تقول «لا» لمديرك

أن يكون لديك أسلوب مهذب، والاستعداد لأداء العمل من أفضل الطرق، لتقول لمديرك لا مزيد من الأعمال دعنى أنجز هذه الأعمال على أكمل وجه، وحاول أيضًا استخدام مهاراتك.

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

إقناع المدير بطريقة سلسلة

الدنيا مسرح كبير، تعلم جيدًا كيف تتعايش فيه، بحيل ذكية وبسيطة، التعامل مع البشر أصبح أصعب ما يكون في هذه الحقبة الزمنية نتيجة للضغوط التي يعيش فيها الجميع، ولكن لا تفقد إنسانيتك مهما حصل، كن على وعي كامل فقط إنك تمثل نفسك كونك بني آدم في هذا العالم، ويظهر ذلك واضحًا في العمل، إذا شعرت بكثرة الأعمال والمهام، لا تتذمر في وجه مديرك، بل عليك بإظهار الاحترام، والبحث عن حلول منطقية لتكون مرضية، وتذكر دائمًا "أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، نقلًا عن "timesofindia".

من المؤكد أنك جلست ذات مرة في المكتب تشتعل غيظًا؛ لكثرة الأعمال التي طالبك بها مديرك، ولم تستطع وقتها الاعتراض أو قول "لا"، نفهم جيدًا هذا الشعور واحتياجك إلى الراحة وعدم الشعور بالثقل والضغط عليك، ولكن أن تقول لا في وجه مديرك نتيجة الأعمال الإضافية لا يساعد بشكل كبير؛ لأنه يعطي انطباعا سيئا عنك وعن