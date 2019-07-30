لو عندك ضغط شغل.. تعلم أن تقول «لا» لمديرك

أن يكون لديك أسلوب مهذب، والاستعداد لأداء العمل من أفضل الطرق، لتقول لمديرك لا مزيد من الأعمال دعنى أنجز هذه الأعمال على أكمل وجه، وحاول أيضًا استخدام مهاراتك.
الدنيا مسرح كبير، تعلم جيدًا كيف تتعايش فيه، بحيل ذكية وبسيطة، التعامل مع البشر أصبح أصعب ما يكون في هذه الحقبة الزمنية نتيجة للضغوط التي يعيش فيها الجميع، ولكن لا تفقد إنسانيتك مهما حصل، كن على وعي كامل فقط إنك تمثل نفسك كونك بني آدم في هذا العالم، ويظهر ذلك واضحًا في العمل، إذا شعرت بكثرة الأعمال والمهام، لا تتذمر في وجه مديرك، بل عليك بإظهار الاحترام، والبحث عن حلول منطقية لتكون مرضية، وتذكر دائمًا "أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، نقلًا عن "timesofindia".
من المؤكد أنك جلست ذات مرة في المكتب تشتعل غيظًا؛ لكثرة الأعمال التي طالبك بها مديرك، ولم تستطع وقتها الاعتراض أو قول "لا"، نفهم جيدًا هذا الشعور واحتياجك إلى الراحة وعدم الشعور بالثقل والضغط عليك، ولكن أن تقول لا في وجه مديرك نتيجة الأعمال الإضافية لا يساعد بشكل كبير؛ لأنه يعطي انطباعا سيئا عنك وعن
من المؤكد أنك جلست ذات مرة في المكتب تشتعل غيظًا؛ لكثرة الأعمال التي طالبك بها مديرك، ولم تستطع وقتها الاعتراض أو قول "لا"، نفهم جيدًا هذا الشعور واحتياجك إلى الراحة وعدم الشعور بالثقل والضغط عليك، ولكن أن تقول لا في وجه مديرك نتيجة الأعمال الإضافية لا يساعد بشكل كبير؛ لأنه يعطي انطباعا سيئا عنك وعن شخصيتك، كما أن العلاقة بينكما ستصبح متوترة، ولكن توجد أيام يكون بالفعل لديك من العمل ما لا يكفي لأن تقوم بأعمال أخرى، في هذه الحالة يجب أخذ قرار ولكن بتفكير عقلاني منطقي، يحقق نتائج أكثر من خسائر، ولمناقشة هذه المواقف ما يلي بعض من الطرق التي تساعدك دون تصنيفك "كسول" أو "غير مسئول":
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1-إعطاء سبب منطقي
تحضير إجابات منطقية ومدروسة تعتبر الطريقة الوحيدة التي تساعدك على الخروج من المواقف الصعبة، وبعد ذلك حاول شرحها بطريقة بسيطة مع توضيح إنه لديك العديد من الأعمال الأخرى التي يجب إنجازها، لا تبدأ المحادثة بقول "لا"، أو طريقة غير لائقة، ولا تترك المهام مسبقًا قبل أن تخبر مديرك إنه ليس في استطاعتك أن تقوم بإنجازها، ومن المؤكد أن الأسلوب المهذب سيجعل مديرك يقدرك بشكل كبير، وسيعلم جيدًا أن هناك سببا مشروعا لذلك.
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2-ابحث عن حل بديل
أن يكون لديك أسلوب مهذب، والاستعداد لأداء العمل من أفضل الطرق، لتقول لمديرك لا مزيد من الأعمال دعنى أنجز هذه الأعمال على أكمل وجه، حاول قدر الإمكان البحث عن حل بديل، وحاول استخدام مهاراتك في حل المشكلات بشكل سليم، يمكنك أيضًا أن تطلب تأجيل العمل لليوم الثاني إذا لم يكن ضروريًا، اقترح اسم أحد أفراد فريق عمل آخر لديه وقت كافٍ لإنجازه، وفي هذه الحالة سيجد المدير أنك تحاول قدر الإمكان مساعدته للوصول إلى حل.
3-الحالة المزاجية للمدير
قبل التحدث مع مديرك أو الرد عليه، عليك أن تتفحص جيدًا الحالة المزاجية له، فإذا كان منزعجًا من شيء ما حاول الابتعاد لعدة ساعات، حتى يهدأ تمامًا ويتفهم الموقف جيدًا.
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4-فكر جيدًا قبل التحدث
لا تضع الأمور الشخصية التي تتعلق بسياسة الشركة في المحادثة، اترك كل هذه الأمور جانبًا، ولا تكثر من الشكوى فيما يتعلق بإهمال العاملين معك، وأنك الفارس الذي يقوم بإنقاذ الأعمال، فالمدير لديه من المهارات التي يعرف من خلالها مدى نجاح كل شخص في العمل، فلا تبالغ في الحديث، جهز كلمات بسطية يمكنك من خلالها التحدث بشكل لائق عما يزعجك فقط.
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5-تقديم الثناء
بعد أن تنتهي من رسالتك سواء كان ذلك من خلال إيميل أو التحدث بشكل مباشر مع مديرك، لا تنسى أن تلقي عبارات الشكر والثناء لتفهمه لموقفك جيدًا، ضع في اعتبارك إن المعاملة الحسنة ستجعل الآخرين يحترمونك أيضًا ويقدرون ذلك بشكل كبير، ابتعد عن الأسلوب الهمجي أو النظرات القبيحة، فهذه السبل ليست لائقة مع الصغير قبل الكبير.
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