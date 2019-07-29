الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سبق المباحثات الثنائية مراسم استقبال رسمية لملك الأدرن والوفد المرافق، وأن الجلسة الثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.وأبدى العاهل الأردني، سعادته بزيارة مصر، مؤكدا تقدير الأردن قيادة وشعبا لعلاقاته التاريخية مع مصر، وبالعلاقات