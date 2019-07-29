سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس.
وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، إذ احتلت المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت، وتقول كلمات الأغنية: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك يا أنفاسي، وبقلبي تغير صوت القلب، والطب طب صارت حب حب، إي عادي لا
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، إذ احتلت المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت، وتقول كلمات الأغنية: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك يا أنفاسي، وبقلبي تغير صوت القلب، والطب طب صارت حب حب، إي عادي لا تستغرب".
يذكر أن آخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية "سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير "لو عمري يرجع" أما على مستوى التمثيل فآخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوتة.