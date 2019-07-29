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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
سامو زين
سامو زين
أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، إذ احتلت المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت، وتقول كلمات الأغنية: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك يا أنفاسي، وبقلبي تغير صوت القلب، والطب طب صارت حب حب، إي عادي لا
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
مايا-دياب (2)

10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في أمريكا

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا في الأول من شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وكتب، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فرحان جدا إني هقابل جمهوري في أمريكا، استنوني في 1 من أغسطس المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا". محمد رمضان حقق بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، إذ اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى.
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يحيى-الفخرانى-الملك-لير

أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
اشرف-عبد الباقي

«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.
اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
محمد-حماقى (3)

محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».
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