سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

سامو زين

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.

ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، إذ احتلت المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت، وتقول كلمات الأغنية: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك يا أنفاسي، وبقلبي تغير صوت القلب، والطب طب صارت حب حب، إي عادي لا