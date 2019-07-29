الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

سوق - أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.

وتحدث رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أهمية البحث، موضحا أنه يأتي في وقت مهم تسير فيه مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو