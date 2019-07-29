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الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
سوق - أرشيفية
سوق - أرشيفية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
وتحدث رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أهمية البحث، موضحا أنه يأتي في وقت مهم تسير فيه مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
الرئيس-السيسي-يستقبل-عاهل-الأردن (6)

الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
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فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
النمل-الابيض

كيف يقاوم الفلاحون غزو النمل الأبيض لقرى الصعيد؟

انتشر النمل الأبيض بعدد من قرى الصعيد مخلفا أضرارا في المنازل ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره. ويعتبر النمل الأبيض أو"الأرضة"، من أخطر الحشرات الموجودة في مصر، ويتغذى بالأساس على مادة السيللوز الموجودة في الأخشاب، بالإضافة إلى وجود أنواع منه قادرة على إحداث ثقوب داخل الأساسات الخراسانية، ما يهدد بسقوط المباني فوق رؤوس الساكنين بها.
مجلس-النواب (3)

جنسية ومد طوارئ.. البرلمان يوافق نهائيا على 8 قوانين

عقد مجلس النواب اليوم الخميس عددا من الجلسات للتصويت النهائي على مشروعات القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وكان المجلس أجّل إنهاء دور الانعقاد العادي الرابع في 30 يونيو الماضي، للتصويت على نحو 8 قوانين، جاء على رأسها الموافقة نهائيًّا على مد إعلان حالة الطوارئ، وكذلك قوانين؛ منح الجنسية، وتنمية الصعيد، والجامعات الخاصة، والمنظمات النقابية العمالية. كما وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وعلى قانون ضريبة الدمغة، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء.
أشياء-من-الممكن-أن-تدمر-زواجك

علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.
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