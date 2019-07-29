بعد تعثر مفاوضات الزمالك.. أنطوي يقترب من بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

جون أنطوي

دخل مسؤولو نادي بيراميدز إف سي، في مفاوضات جادة مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن فشلت مفاوضات المهاجم الغاني مع نادي الزمالك بسبب الاختلاف على راتب اللاعب. وأكد مصدر بنادي مصر للمقاصة أن مسؤولي فريق بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة لضم المهاجم الغاني، بعد فشل تعاقد الزمالك مع اللاعب بسبب مغالاته في طلباته المالية، واتجه مسؤولو نادي الزمالك للبحث عن مهاجم من شمال إفريقيا لدعم الهجوم الزملكاوي في الموسم الجديد.

وكشف مصدر بالفريق الفيومي أن جون أنطوي طلب من مسؤولي نادي الزمالك مليون و200 ألف دولار، في الوقت الذي حدد مسؤولو القلعة البيضاء 700 ألف دولار. ويسعى بيراميدز للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الوصول لصيغة تفاهم مع مصر

وكشف مصدر بالفريق الفيومي أن جون أنطوي طلب من مسؤولي نادي الزمالك مليون و200 ألف دولار، في الوقت الذي حدد مسؤولو القلعة البيضاء 700 ألف دولار.

ويسعى بيراميدز للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الوصول لصيغة تفاهم مع مصر للمقاصة.



ومن المُنتظر أن يتم حسم صفقة انتقال أنطوي إلى بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على المقابل المادي، ولم يوقع حتى الآن على عقود انصمامه إلى بيراميدز.



ونجح جون أنطوي في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين مع المقاصة خلال الموسم الحالي في بطولتي الدوري المصري الممتاز والكأس.