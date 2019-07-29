رياضة

بعد تعثر مفاوضات الزمالك.. أنطوي يقترب من بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
جون أنطوي
جون أنطوي
دخل مسؤولو نادي بيراميدز إف سي، في مفاوضات جادة مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن فشلت مفاوضات المهاجم الغاني مع نادي الزمالك بسبب الاختلاف على راتب اللاعب. وأكد مصدر بنادي مصر للمقاصة أن مسؤولي فريق بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة لضم المهاجم الغاني، بعد فشل تعاقد الزمالك مع اللاعب بسبب مغالاته في طلباته المالية، واتجه مسؤولو نادي الزمالك للبحث عن مهاجم من شمال إفريقيا لدعم الهجوم الزملكاوي في الموسم الجديد.
وكشف مصدر بالفريق الفيومي أن جون أنطوي طلب من مسؤولي نادي الزمالك مليون و200 ألف دولار، في الوقت الذي حدد مسؤولو القلعة البيضاء 700 ألف دولار. ويسعى بيراميدز للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الوصول لصيغة تفاهم مع مصر
اقرأ المزيد
محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسلام-جابر‎

ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
علي جبر-وايفونا‎ (2)

كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org