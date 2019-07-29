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8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر
الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي،
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
الرئيس-السيسي-يستقبل-عاهل-الأردن (6)

الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
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اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و8 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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