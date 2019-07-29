رياضة

بعد تجديد تعاقده.. سموحة يتعاقد مع لاعب الجونة

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
الجونة
الجونة
أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن رحيل محمد نادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة موسم قبل لقاء الزمالك، بهدف بيعه إلى الفريق السكندري بمقابل مادي، ولم يمانع المدرب الصربي نيبوشا في رحيل اللاعب، بعد قيام إدارة الجونة بعرض الأمر عليه، متمنيًا للاعب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، التوفيق خلال التجربة الجديدة التي يستعد لخوضها خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض 26 مواجهة مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4.
واختتم فريق الجونة موسمه المحلي، بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، في مباراة مؤجلة ليساهم في خسارة الأبيض لقب بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي، وجاء الفريق الساحلي في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت السادس عشر، والذي هبط رسميًّا إلى دوري القسم الثاني. في المقابل
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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مباراة-الجونة-والزمالك (5)

عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
باسم-مرسى (4)

بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالي في اعتذاره للزمالك

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي، إذ قال في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء، وتابع: “إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق”.
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
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