بعد تجديد تعاقده.. سموحة يتعاقد مع لاعب الجونة

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

الجونة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن رحيل محمد نادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة موسم قبل لقاء الزمالك، بهدف بيعه إلى الفريق السكندري بمقابل مادي، ولم يمانع المدرب الصربي نيبوشا في رحيل اللاعب، بعد قيام إدارة الجونة بعرض الأمر عليه، متمنيًا للاعب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، التوفيق خلال التجربة الجديدة التي يستعد لخوضها خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض 26 مواجهة مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

واختتم فريق الجونة موسمه المحلي، بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، في مباراة مؤجلة ليساهم في خسارة الأبيض لقب بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي، وجاء الفريق الساحلي في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت السادس عشر، والذي هبط رسميًّا إلى دوري القسم الثاني. في المقابل

واختتم فريق الجونة موسمه المحلي، بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، في مباراة مؤجلة ليساهم في خسارة الأبيض لقب بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي، وجاء الفريق الساحلي في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت السادس عشر، والذي هبط رسميًّا إلى دوري القسم الثاني.



في المقابل أنهى فريق سموحة بطولة الدوري الممتاز، في المركز الرابع عشر، برصيد 38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط حرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة.



ودعم سموحة صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع كل من: الهاني سليمان، قادمًا من الاتحاد السكندري، ورمزي خالد ومحمد جمال "بيبو" من وادي دجلة، ومحمود حليمو، وإسلام الفار من النجوم، وفوزي الحناوي لاعب الأهلي، ومحمد الترهوني قادمًا من أهلي بني غازي الليبي.