رياضة

كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
ووجه بعض الأطفال سؤالا للنجم البرتغالي، عما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، أجاب، قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ولكن أطفالي نشؤوا هُنا لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر". وأتم رونالدو تصريحاته بالحديث عن إمكانية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس هذا الموسم قائلا: "لا أعرف
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
كريستيانو-رونالدو (7)

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
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ساري يكشف عن مركز ديبالا ويعلق على أزمة رونالدو

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن مستقبل الأرجنتينى باولو ديبالا مع الفريق الإيطالى، في الموسم الجديد، وتحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد قيامه باستبدال النجم البرتغالي في مباراة توتنهام الأخيرة. وقال ساري في تصريحات صحفية، خلال الندوة التقديمية لمباراة يوفنتوس القادمة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضد إنتر ميلان، بمنافسات الكأس الدولية للأبطال: "أعتقد أن ديبالا يستطيع اللعب كمهاجم وهميٍّ بحرية كبيرة".
أنطونيو-كونتي

كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
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