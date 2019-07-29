كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

كريستيانو رونالدو

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".

ووجه بعض الأطفال سؤالا للنجم البرتغالي، عما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، أجاب، قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ولكن أطفالي نشؤوا هُنا لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر". وأتم رونالدو تصريحاته بالحديث عن إمكانية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس هذا الموسم قائلا: "لا أعرف

ووجه بعض الأطفال سؤالا للنجم البرتغالي، عما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، أجاب، قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ولكن أطفالي نشؤوا هُنا لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر".



وأتم رونالدو تصريحاته بالحديث عن إمكانية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس هذا الموسم قائلا: "لا أعرف هل سأفوز بها أم لا، سنبذل قصارى جهدنا لحصد الكأس، أتمنى أن يفوز يوفنتوس بها".



وانضم كريتسانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في صيف العام المقبل قادمًا من ريال مدريد، مقابل 112 مليون يورو وتوج مع السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي، كما توج رونالدو هدافًا للفريق بواحد وعشرين هدفًا، بالإضافة لثماني تمريرات حاسمة ساعدت في حسم لقب الدوري مبكرًا، لصالح السيدة العجوز.