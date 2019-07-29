محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

محمد صلاح

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري دخل لقائمة الريدز التي اختارها المدرب يورجن كلوب، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل