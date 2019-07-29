إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

صورة من حريق اليوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والبنايات المجاورة، ونجح رجال الإطفاء بمعاونة الأهالي في إخماد الحريق، بعدما تم إخلاء الشركة من العاملين بها. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الإثنين، بلاغا من الأهالي بمنطقة وسط البلد،