رينارد.. عامل النظافة الذي أصبح من أهم مدربى إفريقيا

مر الفرنسي رينارد بمحطات عديدة فى حياته الكروية، منذ بدأها كلاعب ثم عامل نظافة ليسطر بعد ذلك تاريخا من المجد كمدير فنى فى إفريقيا، حصد خلالها العديد من البطولات القارية

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق. وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي تعاقد مع رينارد بعد تقديم الأخير استقالته من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من دور الـستة عشر ببطولة الأمم الإفريقية أمام بنين، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات رينارد فى حياته كلاعب ومدرب.

مسيرته كلاعب بدأ رينارد كلاعب فى صفوف نادي كان الفرنسى، وكان يجيد الأدوار الدفاعية وبالتحديد مركز قلب الدفاع لفريقه فى الفترة من عام 1983 حتى عام 1990، ثم انتقل لفريق آخر فى الدورى الفرنسى وهو فالوريس من عام 1991 وحتى عام 1997، ليختتم مشواره كلاعب في نادي اس ار دراجينيان لمدة موسم، لينهى تاريخه

مسيرته كلاعب

بدأ رينارد كلاعب فى صفوف نادي كان الفرنسى، وكان يجيد الأدوار الدفاعية وبالتحديد مركز قلب الدفاع لفريقه فى الفترة من عام 1983 حتى عام 1990، ثم انتقل لفريق آخر فى الدورى الفرنسى وهو فالوريس من عام 1991 وحتى عام 1997، ليختتم مشواره كلاعب في نادي اس ار دراجينيان لمدة موسم، لينهى تاريخه الكروى عام 1998.

بعد الاعتزال

عمل رينارد كعامل نظافة بعد اعتزاله لكرة القدم، حيث كان ينظف السجاد ويقوم بتفريغ القمامة بعدما ضاقت به السبل، لإيجاد وظيفة عقب تركه للساحرة المستديرة.

المسيرة التدريبية

عاد اللاعب الفرنسى السابق وعامل النظافة حينها عام 1999 إلى الساحرة المستديرة لكن من بوابة أخرى وهى بوابة التدريب ليبدأ مشواره مع النادي الذي اعتزل منه وهو اس ار دراجينيان، واستمر معهم حتى عام 2001، لينتقل إلى محطة أخرى في حياته المهنية وهو فريق جويزهو رينهى الصيني ليكون مساعدا للمدرب كلود لوروا من عام 2002 وحتى عام 2003، ليمر بعد ذلك رينارد إلى محطات عديدة انتقل خلالها لتدريب نادي كامبريدج يونايتد كمدرب مؤقت في عام 2004، وفور تولي مدرب جديد للفريق الإنجليزي انتقل إلى نادي دا نام دينه في نفس العام، ولكن سرعان ما تركهم أيضًا بعد عدة أشهر من توليه المنصب ليتولى تدريب نادي شيربورج في عام 2005، وحتى استقالته عام 2007، لوجود بعض الخلافات مع إدارة النادي.

رينارد في إفريقيا

بدأ رينارد فى صناعة مجده كمدرب من قارة إفريقيا وعلى وجه الخصوص من بوابة المنتخب الزامبي، الذي بدأ تدريبه عام 2008 ووصل فيها مع المنتخب إلى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2010، وذلك فى ثانى مرة فى تاريخ منتخب زامبيا منذ عام 1996، ثم استقال بحسب رؤية فنية وجد فيها أنه فشل في الوصول لهدفه مع المنتخب الزامبى، ثم وقع عقدًا مع منتخب أنجولا لم يستمر أكثر من 6 شهور، واستقال بعدها دون إبداء أسباب، وفى في 21 يناير عام 2011 توصل رينارد لاتفاق مبدئي مع نادى اتحاد الجزائر ليُشرف عليه كمدرب للنادي.

ثم عاد رينارد بعد الاستقالة من قيادة المنتخب الأنجولى والاتحاد الجزائري لمنتخب زامبيا مرة أخرى ويحقق ما فشل فيه سابقا.

رينارد كتب تاريخا كرويا للمنتخب الزامبى وتوج معهم ببطولة أمم إفريقيا نسخة 2012، وكأس كوسافا 2013، واستمر معهم حتى عام 2013 بالتحديد حتى خروج زامبيا من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا من نفس العام، ليكمل رينارد مسلسل الاعتراف بالأخطاء ويقدم استقالته للمرة الثانية معترفا بأنه كان المتسبب فى خروج المنتخب من البطولة.



ضاق رينارد ذرعًا بما رآه فشلا فى الوصول لما يريد ومن ثم قرر العودة لفرنسا مرة أخرى وتولى تدريب نادى سوشو فى أكتوبر عام 2013، وعانى نادي سوشو كثيرا في البطولة؛ وكان يخوض معركة البقاء في الدوري في عام 2014، فشل سوشو في تجنب الهبوط؛ ما دفع هيرفي رينارد إلى تقديم استقالته في يوليو 2014.

بعدها انتشرت شائعات كثيرة تقول إن رينارد سيُشرف على منتخب ساحل العاج، ليتم تعيينه كمدرب للمنتخب فى نفس الشهر، ويشارك منتخب الأفيال فى رفع كأس أمم إفريقيا بنسخته لعام 2015 ويصبح أول مدرب يفوز بلقبين في منافسة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبين مختلفين.



بعدها عاد رينارد للدوري الفرنسي من خلال بوابة نادى ليل الفرنسي في مايو 2015، حتى نوفمبر من نفس العام وأقيل بسبب سوء النتائج، خاصة أن الفريق جمع 13 نقطة فقط في 13 مباراة في الدوري، ليعود للمرة الرابعة إلى القارة الإفريقية لكن فى تلك المرة من خلال منتخب المغرب، حيث تولى منصب المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس فى فبراير 2016.



وتأهل منتخب المغرب على يد المدرب الفرنسي لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام أكثر من 19 عاما، وفي كان 2019 تأهل المغرب للنهائيات لكن سرعان ما خرج رينارد بمنتخب أسود الأطلس من دور الـ16 على يد بنين الذى حقق مفاجأة ووصل بالمباراة لركلات الترجيح.

عمله خارج التدريب

رينارد بعدما أصبح مدربا رفض التخلي عن عمله السابق في النظافة، ومن ثم فتح شركة للتنظيف الخاصة به، ليوظف جيمس هندمارتش، أحد اللاعبين المعتزلين الذين دربهم، ما ساعده على التفرغ لعالم التدريب، ويرى رينارد أن حياته في هذه السنوات كانت درسًا لا ينسى لأنها أعطته نظرة للحياة بشكل أوضح، وصرح من قبل قائلا: "كانت هذه الأعوام أفضل مدرسة مررت بها وجعلتني أرى الحياة على حقيقتها".