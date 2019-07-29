رياضة

رينارد.. عامل النظافة الذي أصبح من أهم مدربى إفريقيا

مر الفرنسي رينارد بمحطات عديدة فى حياته الكروية، منذ بدأها كلاعب ثم عامل نظافة ليسطر بعد ذلك تاريخا من المجد كمدير فنى فى إفريقيا، حصد خلالها العديد من البطولات القارية
تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
رينارد
رينارد
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق. وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي تعاقد مع رينارد بعد تقديم الأخير استقالته من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من دور الـستة عشر ببطولة الأمم الإفريقية أمام بنين، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات رينارد فى حياته كلاعب ومدرب.
مسيرته كلاعب  بدأ رينارد كلاعب فى صفوف نادي كان الفرنسى، وكان يجيد الأدوار الدفاعية وبالتحديد مركز قلب الدفاع لفريقه فى الفترة من عام 1983 حتى عام 1990، ثم انتقل لفريق آخر فى الدورى الفرنسى وهو فالوريس من عام 1991 وحتى عام 1997، ليختتم مشواره كلاعب في نادي اس ار دراجينيان لمدة موسم، لينهى تاريخه
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

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رينارد‎

رينارد يفجر مفاجأة بعد الاستقالة من تدريب المغرب

أفصح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن اتفاق سري تم بينه ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يظهر تناقض التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم إمكانية رحيل رينارد إلا بعد تسديد الشرط الجزائي، حيث رحل رينارد رسميًّا عن المنتخب المغربي، الأحد الماضي، بعد توديع منتخب أسود الأطلسي من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية أمام منتخب بنين. وما زال اتحاد الكرة المغربي يلتزم الصمت، حول المدرب الذي سيقود سفينة المنتخب، خلفًا لهيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا، بعد الإخفاق الكبير في بطولة أمم إفريقيا.
رينارد‎

الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
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الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
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أكثر من مجرد لعبة.. جزائري يعبر حدود المغرب بسبب «الكان»

السلفادور والهندوراس.. مصر والجزائر.. روسيا وأوكرانيا، حروب اشتعلت راح ضحيتها الآلاف، كراهية زُرعت دون داعي بين شعوب، أزمات سياسية اندلعت، كل ذلك بسبب مباراة كرة قدم، أما في النصف الآخر من المستطيل الأخضر، منحتنا الساحرة المستديرة حبا وسلاما، فالحرب الأهلية في كوت ديفوار أنهتها مباراة كرة قدم مع مدغشقر دعى إليها الفيل ديديه دروجبا، بعد سنوات من الخصام بين الشمال والجنوب، وبعد 14 اتفاقية فاشلة، والآن بعد 10 سنوات من أزمة أم درمان، كان المصريين على موعد في المقاهي لمساندة منتخب الجزائر.
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