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دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
رواية عبث الأقدار لنجيب محفوظ
رواية عبث الأقدار لنجيب محفوظ
أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
وتابعت: "أما الطبعة الميسرة للشباب بعنوان (عجائب الأقدار) التي تصدر منذ عام 1989، بإشراف واختيار واعتماد نجيب محفوظ نفسه، فصدر منها خلال السنوات الثلاثين الماضية عدة طبعات مطعمة برسومات تناسب المرحلة العمرية المستهدفة". وأكملت: "هذه النسخة الميسرة تتضمن تبسيطا واختصارا في المتن، وليس فقط تعديلا في العنوان،
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1 (35)

متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر

على مقربة من الجامع الأزهر، بينما نلتفت بحثا عن متحف أديب نوبل، صادفتنا لوحة إرشادية مكتوب عليها "متحف نجيب محفوظ" تشير بسهم مائل إلى الناحية الأخرى من الطريق، وقبل أن نضلّ وجهتنا، سألنا أحد الباعة المتجولين فأشار بيده إلى ممر ضيق، تخطينا زحام المارة وسلكنا الممر المنحدر إلى أسفل، وعرفنا المكان بالتحديد من وسائل الإعلام المنتشرة أمامه، صعدنا عدة درجات لأعلى، ومررنا إلى الداخل عبر بوابة "كشف المعادن"، استقبلنا رجال أمن المتحف بترحاب، ها نحن فى عالم نجيب محفوظ.
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