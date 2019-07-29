سموحة يضم حارس الزمالك لمدة 3 مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

عمر صلاح

أعلن عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وجاء توقيع حارس القلعة البيضاء على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري، لتنتهي مسيرة الحارس الشاب مع نادي الزمالك. وتعاقد الزمالك مع الثنائي محمد أبو جبل قادمًا من سموحة ومحمد صبحي قادمًا من بتروجت.

ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعرض عمر صلاح لحملة انتقاد كبيرة من جانب جماهير القلعة البيضاء بعد مباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأمر الذي أنهى آمال القلعة البيضاء في التتويج ببطولة

ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتعرض عمر صلاح لحملة انتقاد كبيرة من جانب جماهير القلعة البيضاء بعد مباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأمر الذي أنهى آمال القلعة البيضاء في التتويج ببطولة الدوري الممتاز.



وانتقل محمد أبو جبل حارس سموحة إلى نادي الزمالك، وخاض عمر صلاح 3 مباريات في الدوري مع الزمالك واهتزت شباكه 3 مرات.



وشارك عمر صلاح مع فريقه في مباراة نهضة البركان بذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي توج بها الفريق الأبيض.