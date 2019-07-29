رياضة

سموحة يضم حارس الزمالك لمدة 3 مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
عمر صلاح
عمر صلاح
أعلن عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن توقيع عقود الانتقال لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وجاء توقيع حارس القلعة البيضاء على عقود الانتقال لسموحة بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولو النادي السكندري للتعاقد معه. وحضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري، لتنتهي مسيرة الحارس الشاب مع نادي الزمالك. وتعاقد الزمالك مع الثنائي محمد أبو جبل قادمًا من سموحة ومحمد صبحي قادمًا من بتروجت.
ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعرض عمر صلاح لحملة انتقاد كبيرة من جانب جماهير القلعة البيضاء بعد مباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الأمر الذي أنهى آمال القلعة البيضاء في التتويج ببطولة
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الجونة

بعد تجديد تعاقده.. سموحة يتعاقد مع لاعب الجونة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن رحيل محمد نادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة موسم قبل لقاء الزمالك، بهدف بيعه إلى الفريق السكندري بمقابل مادي، ولم يمانع المدرب الصربي نيبوشا في رحيل اللاعب، بعد قيام إدارة الجونة بعرض الأمر عليه، متمنيًا للاعب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، التوفيق خلال التجربة الجديدة التي يستعد لخوضها خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض 26 مواجهة مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4.
فرج-عامر (2)

سموحة يقدم شكوى ضد نادٍ كبير في الدوري المصري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد أحد الأندية الكبرى بالدوري المصري، بسبب حصوله على توقيع لاعب عقده مستمر مع النادي السكندري، وجاء ذلك بعدما كتب «عامر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى، قام بالحصول على توقيع لاعب مسجل بالنادي وعقده ممتد، وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى؟».
باسم-مرسى (4)

بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.
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